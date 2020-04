AD | Partijleider UP stelt CBCS ultimatum

Philipsburg – Rolando Brison, partijleider van de United People’s (UP) Party, heeft een felle brief gestuurd naar de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), José Jardim, waarin het Statenlid er bij CBCS op aandringt om binnen twee weken een aantal dringende maatregelen te nemen om de klap van de Covid-19-crisis op de economie van Sint Maarten te verzachten.

De brief van Brison van 21 april is verzonden via minister van Financiën Ardwell Irion. Brison zei dat hij na onderzoek tot de conclusie is gekomen dat CBCS meer voor Sint Maarten kan en moet doen. Het UP-parlementslid zei dat hij het volste vertrouwen in Irion heeft, maar dat hij van mening is dat CBCS op het matje moet worden geroepen en dat er voor Sint Maarten iets moet worden gedaan.

In de brief aan Jardim noemde Brison zes actiepunten waarbij volgens hem onmiddellijk om advies van CBCS zou moeten worden gevraagd. Zo vindt het Statenlid dat een vergunning voor de oprichting van een Nationale/Ontwikkelingsbank voor Sint Maarten moet worden uitgegeven en dat CBCS ‘onmiddellijk en zonder vooroordeel een bankvergunning voor Sint Maarten moet goedkeuren om een ??nationale bank op te richten’.

,,Op deze manier kunnen we gebruik maken van onze fiscale en economische structuur om via deze bank fondsen en financiële steun te kanaliseren, de repatriëring van de broodnodige liquiditeit van over de hele wereld terug naar Sint Maarten te brengen en zo de economie te stimuleren”, aldus Brison in zijn brief.

Brison pleit ook voor een lagere reserveverplichting en ‘superlage rentes’ voor commerciële banken. Hij wil binnen twee weken na ontvangst van zijn brief een plan presenteren.

,,Wat commerciële banken zouden moeten doen, is heel eenvoudig: een volledig rentevrij uitstel van hypotheekbetalingen en het innen van rente voor een periode van minimaal zes maanden.”

Volgens het Statenlid zou CBCS de banken moeten instrueren dat zij schriftelijk bevestigen dat ze onvoorwaardelijke, volledig uitgestelde hypotheken voor ten minste zes maanden zullen verstrekken aan alle lokale rekeningen. De instructie zou binnen twee weken naar commerciële banken moeten worden gestuurd.

Een ander actiepunt is een uitgifte van obligaties voor de overheid. Brison zei dat CBCS bevoegd is om obligaties te kopen en verkopen. CBCS zou de overheid daarom moeten adviseren hoe zij dit kan doen om de benodigde middelen via de Centrale Bank op te halen. Hij zei dat CBCS binnen twee weken drie scenario’s voor obligatie-uitgiftes aan de regering zou moeten presenteren.

Zijn laatste punt is het beschikbaar stellen van CBCS-expertise aan de regering en het parlement. Brison zei dat CBCS enkele van de ‘beste en bestbetaalde experts’ heeft van elke organisatie in de monetaire unie. ,,Deze technische hulpbron moet zoveel mogelijk ter beschikking worden gesteld van de overheid om de dringende technische taken die moeten worden uitgevoerd met betrekking tot het economisch herstel”, aldus het Statenlid.

Brison dreigt dat als zijn actiepunten niet onmiddellijk door CBCS worden aanpakt, maatregelen zullen volgen. In dit geval zullen volgens het Statenlid bestuurders en directeuren worden gevraagd hun positie beschikbaar te stellen ‘aan diegenen die beter zijn en bereid zijn ervoor te zorgen dat Sint Maarten niet in een verdere sociale en economische achterstand terechtkomt die gemakkelijk door de Centrale Bank kan worden voorkomen’.

,,Mijns inziens kan Sint Maarten geen excuses meer aannemen. Het voortbestaan van ons land en zijn volk zal eerder afhangen van snelle actie en een oplossingsgerichte houding dan van een defaitistische houding van de Centrale Bank, wiens rol nog nooit zo cruciaal is geweest. Elk excuus waarom deze punten niet kunnen worden uitgevoerd – ondanks dat dit wettelijk en haalbaar mogelijk is – moet door ons land snel worden behandeld en Sint Maarten moeten tegelijkertijd de opties overwegen om de monetaire unie te verlaten. Sint Maarten verdient actie van onze Centrale Bank en geen excuses”, aldus Brison.

