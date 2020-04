AD | ‘Pas in 2023 terug naar normale situatie’

Willemstad – Het einde van de coronacrisis is nog lang niet in zicht, maar de Curaçaose toeristische sector moet zo snel mogelijk nieuw leven worden ingeblazen om een heropleving van de economie waar te nemen.

Caribbean Data and Tourism Analyst Jim Hepple heeft gisteren zijn bevindingen gepresenteerd bij de digitale conferentie van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) over het herstelplan voor toerisme. Curaçao moet volgens Hepple vandaag nog beginnen met een toeristisch plan om op zijn vroegst in 2021 enig economisch herstel te zien.

Op dit moment nemen landen wereldwijd strenge maatregelen zoals social distancing en volledige lockdown om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben een enorme impact op de economie. Zo heeft Curaçao tussen 16 maart en 20 april 77 procent van de stoelen in de luchtvaart verloren; van 20.067 stoelen in de week van 16 maart naar 4.644 stoelen in de week van 20 april, een daling van 15.423.

Volgens Hepple gaat Curaçao pas in 2023 terug naar de normale situatie. Hij verwacht dat de bezoekersaantallen op Curaçao in 2023 terugkeren naar het niveau dat in 2019 is bereikt.

Omdat de economie van Curaçao afhankelijk is van toerisme, heerst er een grote druk om de grenzen weer open te stellen voor buitenlandse bezoekers aangezien er geen binnenlandse vraag is.

Volgens Chata zijn er drie mogelijke scenario’s die de coronacrisis kan brengen: een pessimistisch, een waarschijnlijk en een optimistisch scenario. Deze scenario’s weerspiegelen respectievelijk de slechtst mogelijke uitkomst als er geen actie wordt ondernomen, een basisscenario dat als de meest waarschijnlijke uitkomst wordt beschouwd, en het beste scenario. Bij alle drie de scenario’s wordt gekeken naar de situatie in Nederland en de Verenigde Staten (VS), omdat daar de vraag naar Curaçao het grootst is. Van de 463.685 verblijfstoeristen in 2019 was namelijk 42 procent afkomstig uit Nederland en 16 procent uit de VS.

Het optimistische scenario zou inhouden dat Nederland en de VS per 1 mei hun sociale afstandsregels zullen versoepelen en alle reisbeperkingen opheffen. Dit zou ook betekenen dat mensen weer aan het werk gaan en de economie langzaam begint te herstellen. Het waarschijnlijke scenario zou zijn dat Nederland en de VS gedurende de maand mei en mogelijk juni hun sociale afstandsregels zullen voortzetten en de reisbeperkingen tot mei/juni zullen behouden.

De meeste mensen zullen pas in juli of augustus weer aan het werk gaan. Het pessimistische scenario zou inhouden dat Nederland en de VS de sociale afstandsbepalingen gedurende de maanden juni tot en met augustus blijven handhaven, terwijl ze voor onbepaalde tijd alle reisbeperkingen behouden. Dit zou ertoe leiden dat velen pas in september of oktober weer aan het werk gaan.

Chata verwacht dat het waarschijnlijke scenario zich zal voordoen, wat betekent dat Curaçao in mei of juni plaatselijk zou kunnen herstellen voordat het zijn grenzen uiterlijk in de zomerperiode van juni zou openen. Het kan zijn dat er wereldwijd voorschriften en beperkingen worden ingevoerd om te voorkomen dat mensen internationaal reizen, tenzij ze duidelijk bewijs kunnen leveren dat ze virusvrij zijn, bijvoorbeeld met een digitaal gezondheidspaspoort. Ook kunnen strenge tests worden uitgevoerd bij binnenkomst van passagiers.

Als er gekeken wordt naar reizigersgedrag zullen mensen weer reizen wanneer het is toegestaan, wanneer ze voelen dat het veilig is en wanneer ze het geld ervoor hebben. In Nederland en de VS geven onderzoeken aan dat consumenten uit beide landen in de toekomst weer willen reizen, waardoor Curaçao zal kunnen profiteren van deze markten. Om ervoor te zorgen dat Curaçao zijn toeristische sector nieuw leven inblaast, moeten alle belangrijke stakeholders samenwerken bij het identificeren van nieuwe producten en markten en investeren in het toerisme en de horeca.

,,Hoogstwaarschijnlijk duikt het virus weer op in de toekomst, zoals een griep. We weten niet hoeveel mensen in totaal besmet zijn. We weten ook niet of iemand die herstelt van het virus immuun is voor een volgende besmetting. Of social distancing werkt, wordt eind april duidelijk omdat meerdere overheden hun maatregelen nu versoepelen. Het zal moeten blijken of er een verschil is in het aantal gevallen voor en na de versoepeling”, zegt Hepple. ,,Zelfs als de regels van social distancing blijken te werken gaat de pandemie niet weg. Mensen zullen nog steeds besmet blijven raken totdat er een effectief vaccin wordt gevonden. En dat kan 12 tot 18 maanden duren.”

