AD | Pilot landbouwprojecten bezocht door GMN-minister Camelia-Römer

Willemstad – De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN), heeft met een delegatie vijf verschillende landbouwprojecten bezocht.

Het gaat om pilotprojecten die zij zelf heeft geïnitieerd en die tot doel hebben om samen een ‘welness’-gemeenschap te vormen waar gezonde en voedzame producten geproduceerd worden die betaalbaar zijn.

Een van de projecten is een trainingscentrum op het terrein van de Uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserij Beheer (AVB’, vroeger LVV) op Kwartier, dat nu in aanbouw is. Via dit centrum kunnen straks meer mensen technologische kennis bijgebracht worden over het houden van een eigen moestuin of doen aan grootschaliger landbouw om zo meer zelfvoorzienend te zijn en gezonder te eten. Er wordt onder andere geleerd over verbouwen op water, zonder aarde, de zogenoemde hydroponische landbouw.

Er zijn drie projecten op Fuik bezocht, waarvan een uitgaat van het systeem van permacultuur waarbij de natuur als uitgangspunt genomen wordt en verschillende groente en fruit door elkaar geplant worden.

Twee andere projecten werken onder de naam ‘Ban Planta Awa’. Een daarvan werkt volgens het systeem van syntropische landbouw op Lelienberg, ook een vorm van permacultuur. Dit project wordt geleid door de Braziliaan Thiago Giminez Barbosa, die ook Curaçaoënaars heeft opgeleid in dit landbouwsysteem.

Bron: Antilliaans Dagblad