AD | Plan voor herstart luchthaven Aruba

Oranjestad – Aruba Airport Authority NV (AAA) is begonnen met de voorbereidingen voor een mogelijke doorstart. AAA hoopt Luchthaven Reina Beatrix op 1 juni weer te openen voor beperkt vervoer van passagiers.

De herstart van een gewone luchthavenoperatie hangt af van een aantal factoren. Het belangrijkste is de beslissing van de regering van Aruba om commercieel luchtvervoer naar en van Aruba weer toe te staan. AAA heeft een plan om op een veilige en gecontroleerde manier (in eerste instantie kleine volumes), gepland luchtverkeer vanaf 1 juni weer te kunnen ontvangen.

Het plan schetst vier verschillende fasen en beschrijft procedures, processen en andere acties die nodig zijn voor een operationele herstart. Mogelijke vereisten inzake binnenkomst, reizen, gezondheid en maatregelen van lokale en internationale autoriteiten, luchtvaartmaatschappijen en de regering van Aruba zullen tijdens de fasering van dit herstartplan worden ingebouwd en uitgevoerd.

De gedefinieerde vier fasen zijn de ‘pre-herstartfase’, de ‘soft herstartfase’, de ‘close to normal-fase’ en de ‘business as usual-fase’. AAA heeft de pre- herstartfase geïnitieerd op 23 april en hoopt met de soft herstartfase te beginnen op 1 juni. De pre-herstartfase omvat de uitvoering van alle soorten maatregelen op het luchthaventerrein om veilig passagiers en gepland commercieel luchtverkeer af te kunnen handelen.

Deze maatregelen brengen beleid met zich mee voor bijvoorbeeld bewegwijzering voor de passagiers, maatregelen voor passagiers, personeel en andere luchthavengebruikers ten aanzien van sociale distantiëring, beperkingen van de capaciteit, doorzichtige schilden op de check-in-balies, het markeren van de wachtrij-omgeving, eenrichting gangen en aanpassing van het bagageband beleid.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veilige en gecontroleerde doorstroom van kleine aantallen passagiers en vliegtuigen in de soft herstartfase. In de close to normal-fase en verder vooruit in de business as usual-fase, kunnen de volumes worden opgeschaald naar boven.

Door deze gefaseerde aanpak kan en zal AAA continu aanpassingen kunnen maken gebaseerd op kennis en ervaring uit de vorige fasen, alsmede op de lessen die geleerd worden op andere luchthavens in de wereld, die al verder zijn in hun herstelproces.

,,Terwijl we uit alle macht hopen op een spoedige terugkeer naar onze normale activiteiten met pre-Covid-volumes, moeten we ons ervan bewust zijn dat dit niet kan gebeuren in een paar maanden. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen wanneer de business as usual-fase zal worden bereikt, maar een volledig herstel kan lang duren. We hebben nu een verantwoord plan om de operaties stap voor stap te herstellen, op de veiligst mogelijke manier en in overeenstemming met alle vereisten voor reizen en gezondheid. Terwijl we wachten op de aankondiging van de regering van Aruba over de datum voor de heropening van onze grenzen, zorgen we dat we klaar zijn voor dit nieuwe hoofdstuk vanaf 1 juni. We rekenen op de medewerking van alle werknemers, aandeelhouders en partners om de doelstellingen van elke fase te bereiken”, aldus AAA-ceo Joost Meijs.

Bron: Antilliaans Dagblad