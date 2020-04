AD | Plan voor salarissubsidie naar College Aruba financieel toezicht

Oranjestad – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) buigt zich de komende dagen over het plan van de Arubaanse regering voor salarissubsidie. Minister Xiomara Ruiz-Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur, slaagde erin eind vorige week het voorstel af te ronden, waarvan ze hoopt dat de Rijksministerraad er vrijdag goedkeuring aan geeft.

Het CAft reageerde begin deze maand terughoudend op het verzoek van Aruba om financiële steun vanuit Nederland. Het plan om werknemers die door de coronacrisis hun inkomen of een groot deel daarvan verloren, te compenseren met een maandelijks bedrag van 950 florin, kreeg geen goedkeuring. De aanvullende begroting, die in korte tijd door de regering was opgesteld, werd niet geaccepteerd.

Het CAft acht voor de komende drie maanden een terugval van de ontvangsten van Aruba met vijftig procent reëel, gezien de huidige crisis. ,,Of dit tot het einde van het jaar zo zal zijn, is nu niet te bepalen en wat het CAft betreft is de begroting een worstcasescenario.”

In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het toerisme de rest van dit jaar wegvalt. Bij de door de regering begrote terugval in premieontvangsten plaatst het CAft wel de volgende kanttekening: ,,In de begroting is een post van 429 miljoen florin voorzien ter aanzuivering van de tekorten van de sociale fondsen (SVb en AZV). Indien Aruba met het steunpakket zou inzetten op loonsubsidies waarbij baanbehoud wordt gegarandeerd, beperkt dat deze tekorten.” Het CAft adviseert dan ook Aruba te vragen om voor 1 mei een voorstel te doen voor loonsubsidie in combinatie met baanbehoud. ,,Na toetsing komt dit voorstel in aanmerking voor liquiditeitssteun vanuit Nederland onder voorwaarden.”

Aruba kreeg overigens wel een lening van 42,8 miljoen florin om de periode tot half mei door te komen. De Financiënminister presenteerde vrijdagavond de plannen voor salarissubsidie. Bedrijven die minimaal 25 procent van hun inkomsten hebben verloren, komen ervoor in aanmerking. Tachtig procent van de maandelijkse salarissom, zoals geregistreerd bij de Sociale Verzekeringsbank, wordt gecompenseerd, met een maximum van 5.858 florin per werknemer. De bedoeling is dat werknemers in dienst blijven en de loonbelasting en premies normaal worden afgedragen. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning mogen werkgevers na 15 maart geen mensen ontslagen hebben.

Het personeel moet in principe het normale salaris ontvangen, tenzij daar andere afspraken over zijn onderhandeld. Volgens Ruiz-Maduro houden 37.000 werknemers van 3.317 bedrijven dankzij de salarissubsidie hun inkomen. Het plan is tot stand gekomen in overleg met werkgeversorganisaties, ATA, Ahata en de Kamer van Koophandel. Zodra de Rijksministerraad het plan heeft goedgekeurd, geeft de regering meer informatie over de aanvraagprocedure.

Bron: Antilliaans Dagblad