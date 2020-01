AD | Plannen Plantage Bolivia nog niet concreet

Kralendijk – Is alle ophef in de media en op het eiland over het plan om Plantage Bolivia in de toekomst verder te ontwikkelen terecht of onterecht? Wat zijn de feiten en wat zijn de verhalen die de ronde doen?

Als we deze vragen voorleggen aan Richard Hart is hij duidelijk. ,,De aandelen Bonaire Properties nv, de eigenaar van Plantage Bolivia, zijn grotendeels overgenomen door een investeerder uit Nederland. Ik heb nog een minderheidsaandeel omdat het belangrijk is dat iemand weet hoe het werkt op het eiland.

Momenteel is dat eigenlijk het enige dat vaststaat. We hebben het plan opgevat om het gebied te gaan ontwikkelen, dat klopt, maar vóór alles willen we de natuur en cultuur van Bonaire goed bewaken. Er zijn nog geen officiële plannen ingediend bij de overheid”, aldus Hart. Hij zegt getroffen te zijn door alles wat er over hem is geschreven en gezegd in deze zaak.

Richard Hart was van 1998 tot 2003 gezaghebber van Bonaire en heeft nadien verschillende andere functies bekleed. Dat hij tot kortgeleden de eigenaar was van Plantage Bolivia en het gebied verkocht heeft aan multimiljonair Meine Breemhaar klopt volgens hem niet.

,,Mijn vader heeft de plantage in 1947 gekocht met het idee om er landbouw en veeteelt te gaan beoefenen. Helaas werd hij al snel ernstig ziek en na zijn dood in 1955 erfde mijn moeder de plantage. In 1969 heb ik het, voor haar, verkocht aan een groep Amerikaanse investeerders die Bonaire Properties nv oprichtten. Hierin ben ik sindsdien steeds minderheidsaandeelhouder geweest”, aldus Hart, die door de groep later (2010) werd aangesteld als directeur van de nv. De Amerikaanse investeerders zijn zelf nooit op het eiland geweest en hebben al die jaren nauwelijks iets met het gebied gedaan.

Eind jaren negentig is een deel aan de zuidkant van het gebied verkocht ten behoeve van woningbouw. De kopers hebben dit opgedeeld in kavels van zes en twaalf hectare en regels opgesteld om wildgroei van woningen te voorkomen en de natuur zoveel mogelijk intact te houden. Het is een deel van deze eigenaren dat zich nu met hand en tand verzet tegen de plannen van Bonaire Properties. Zij hebben een vereniging van eigenaren opgericht en hun woordvoerder, Henk Nijland, geeft toe dat de vereniging bestaat uit zogenaamde nimby’s (not in my backyard).

,,Wij wonen zelf op een deel van plantage Bolivia maar willen dat in de rest van het gebied de rust wordt bewaard en dat de natuur in stand wordt gehouden”, aldus Nijland in een interview in het dagblad Trouw.

De vereniging van eigenaren had in het verleden recht van eerste koop bedongen mocht het gebied te koop worden aangeboden. Dat is inderdaad gebeurd maar men kon de benodigde 12 miljoen niet bij elkaar krijgen.

Volgens Nijland was het recht van eerste koop uitsluitend van toepassing op de aangrenzende percelen en heeft de nv bewust ‘de fout’ gemaakt om hen heel plantage Bolivia aan te bieden. Volgens Richard Hart is er inderdaad een fout gemaakt en is de verkeerde brief verstuurd.

,,Toen ik dat merkte, is de brief gelijk ingetrokken en wilden we gaan praten over de aangrenzende percelen. Maar de vereniging had intussen al een brief naar het ministerie gestuurd.” Dat er sprake is geweest van een truc, zoals in de media werd beweerd, bestrijdt hij ten stelligste.

Volgens Frans Vinju staan alle mogelijkheden voor invulling van het terrein nog open. Er is wel een mooie website en er is een folder met prachtige foto’s maar concreet zijn de plannen nog niet ingevuld. Vinju is destijds door Bonaire Properties aangesteld om het gebied in kaart te brengen. Dat nu de voorbarige conclusie wordt getrokken dat het hele gebied volgebouwd gaat worden, vindt hij jammer.

,,Ik ben ruim twee jaar geleden begonnen met het gebied in kaart te brengen met in het achterhoofd dat ook de natuurlijke en cultureel-historische waarden behouden moeten blijven. Het probleem is dat niemand precies weet wat er nu is, hoe het was en hoeveel er van de oude situatie nog over is. Ik heb alles zoveel mogelijk in kaart gebracht en gekeken naar diverse mogelijkheden waaronder eventuele plekken voor woningbouw”, aldus Vinju.

Hij geeft aan dat hij met verschillende natuurbeschermingsorganisaties heeft gesproken om te kijken wat er speelt. ,,Ook voor natuurbehoud is geld nodig en dat brengt het terrein zelf nu niet op. Wanneer onze plannen uiteindelijk uitgevoerd kunnen worden is dat geld er wel.”

Van de 3.000 hectare wordt uiteindelijk maar een klein gedeelte bebouwd. Meine Breemhaar heeft Vinju gevraagd om de kar voor hem te trekken, bijgestaan door Floris Hart, de zoon van de voormalig gezaghebber. Hij wordt er volgens zijn vader bij betrokken om de belangen van Bonaire goed in de gaten te houden net zoals dat met Hart senior gebeurd is.

,,Wanneer we ons aan de wetgeving houden en goede plannen indienen dan moeten we dit voor elkaar kunnen krijgen. We gaan het eiland laten zien dat iedereen ervan profiteert. De natuur kan hersteld worden en het gebied zorgt voor werkgelegenheid”, is de mening van het drietal. Volgens hen kan het nog wel tien jaar duren voor het plan mogelijk uitgevoerd gaat worden.

