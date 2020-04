AD | Pleidooi voor Commissie Natuur en Milieu Aruba

Oranjestad – Aruba Birdlife Conservation (ABC) vraagt de regering om een nationale Commissie Natuur en Milieu in te stellen. Voorzitter Greg Peterson doet dit in een open brief aan de Stuurgroep Herstel en Innovatie.

ABC gaat ervanuit dat de regering niet leert van de fouten uit het verleden. ,,Toen de raffinaderij sloot in 1985, hebben we geprobeerd het eiland vooruit te helpen door te bouwen. Houd er rekening mee dat die ‘oplossing’ door de jaren heen veel negatieve effecten heeft gehad. Het heeft onze bevolkingsdichtheid verdubbeld, de kwaliteit van ons product aangetast en een machine gecreëerd die leidde tot overtoerisme. Niet alleen waren de mensen van Aruba ongelukkig met de gekozen richting, maar ons eiland is ook blootgesteld aan internationale onroerend goed-gerelateerde criminaliteit”, stelt Peterson. Hij dringt aan op innovatie. ,,Innovatie houdt in dat er een ecologische benadering van herstel en veerkracht wordt gebruikt. We moeten voorkomen dat we steeds opnieuw dezelfde fouten maken.”

Volgens Peterson is de hotelsector nu oververtegenwoordigd in Aruba Tourism Authority, waardoor de belangen van deze groep prevaleren. De ontwikkelingen bij Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA) zijn daar volgens hem een voorbeeld van. ,,Als er aanvankelijk een balans was aangebracht, zou er vandaag niet zoiets bestaan als ‘avontuurlijk toerisme’ en zouden onze natuurlijke hulpbronnen niet zo extreem zijn vernietigd. Hier is een serieuze correctie nodig. Net als bij de landelijke aanpak van Covid-9 zullen er ook drastische veranderingen moeten komen in de toeristische sector, met de UTV’s/ATV’s en de watersportsector voorop.”

ABC wil ook handhaving van het moratorium op meer hotels en flatgebouwen. Voor de complexen in aanbouw heeft de organisatie wel een oplossing: ,,Pas bestaande halfgebouwde resortinfrastructuren aan voor verticale landbouw en huisvesting voor ouderen, jonge professionals en gezinnen.”

Op het gebied van natuurbeheer wijst Peterson op het stagnerende proces om zestien natuurgebieden officieel tot beschermde gebieden om te vormen. Het ontwerp voor het marien park noemt hij ‘onprofessioneel’. ,,Dat moet worden aangepast, evenals de bestuursstructuur van FPNA. Bevrijd het park van misleide politieke invloeden die bedoeld zijn om ‘belangengroepen’ op de eerste plaats te zetten en geef FPNA alle financiële en andere steun die nodig is om onze nationale parken zo professioneel mogelijk te runnen. Reserveer een deel van het budget van ATA voor parkbeheer, zonder verplichtingen. Betrek en delegeer natuurbeschermingswerk aan de natuurbeschermings-ngo’s van Aruba.

ABC stelt voor om ‘Rights of Nature’ in te stellen. ,,Handhaving en controle van de regels ten aanzien van natuur, belastingen en arbeid, ten voordele van de mensen die in harmonie leven met de natuur van Aruba; verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Ontwikkel een nationaal hoogwaardig natuurcertificeringsprogramma. De deelname van burgers aan een dergelijk programma moet permanent en kosteloos zijn. Alleen personen met dergelijke certificaten moet worden toegestaan om deel te nemen in de natuurgerelateerde economische activiteiten. Introduceer een Nationaal Natuurplatform Onderwijs. Introduceer natuurbehoud in ons onderwijssysteem op alle niveaus. Laat de Universiteit van Aruba voorzitten en neem een leidende rol in dit proces.”

In bredere zin wil ABC het sociaaleconomische model voor Aruba herinrichten op basis van duurzaamheid. Ideeën daarvoor zijn: ,,Handhaaf een strikte regulering van afvalbeheer. Adopteer internationale kwaliteitsnormen voor energie, oceaan en land. Reguleer de winning van natuurlijke hulpbronnen (vissen, stroperij, mijnbouw, grazende geiten). Reguleer bronnen van vervuiling als pesticiden, meststoffen, slecht onderhouden voertuigen en bodemerosie. Geef hoge prioriteit aan het corrigeren van de defecte waterzuiveringsinstallatie. Regel de grondwaterbronnen van Aruba, bezoek illegale stortplaatsen opnieuw en ruim de giftige puinhoop op. Ontwikkel een nationaal plan voor de impact van klimaatverandering op Aruba.

Als laatste punt adviseert Peterson afscheid te nemen van de raffinaderij. ,,Maak het gebied schoon en gebruik het voor duurzame economische ontwikkeling, de verantwoorde productie van energie en huisvesting. Een zeer goede plek om de bouwsector te betrekken bij het duurzaam verder brengen van Aruba.”

Bron: Antilliaans Dagblad