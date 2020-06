AD | POR partij eist aftreden Arubaanse minister

Oranjestad – Binnen de regering is commotie ontstaan over het functioneren van minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Marisol Lopez-Tromp. Haar partij POR eist dat ze aftreedt, maar Lopez-Tromp weigert dat te doen.

Volgens interim-partijleider Andin Bikker, tevens minister van Justitie, is er sinds begin dit jaar geen sprake van communicatie meer tussen de partij en de minister. Hij zegt niet meer te kunnen leven met de beslissingen die ze zonder overleg neemt.

,,Als Lopez-Tromp niet zelf opstapt, zal haar eigen partij in het parlement een motie van wantrouwen tegen haar indienen”, zei Bikker gisteren. Hij noemde als voorbeeld het verbod voor Parke Arikok om nog langer ATV’s toe te laten in het natuurgebied.

Het heeft er echter alle schijn van dat Lopez-Tromp de (nog) officiële partijvoorzitter, voormalig minister Otmar Oduber, tegen de schenen heeft geschopt met haar grote schoonmaak bij vuilverwerkingsbedrijf Serlimar. Veel van de kostbare ingrepen die hij daar heeft gedaan, maakte de bewindsvrouw ongedaan. Oduber hield eind vorig jaar de politiek voor gezien, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen, maar duikt steeds vaker op het bestuurskantoor op.

Bikker schrijft in een brief op poten aan Lopez-Tromp dat zij Serlimar onnodig naar surseance van betaling heeft laten afglijden. ,,Enkele maanden geleden heeft het parlement nog geld toegezegd om Serlimar te redden.”

Lopez-Tromp was kort en bondig in haar commentaar op de eis van haar partij. ,,Ik ben minister en zie geen reden om te stoppen.” Ze was gistermiddag wel uitgenodigd op audiëntie bij gouverneur Alfonso Boekhoudt, maar gaf zoals dat hoort geen uitleg over wat er was besproken.

Minister-president Evelyn Wever-Croes vreest niet voor de stabiliteit van de regering. ,,Deze kwestie is een interne zaak van POR en daar bemoei ik me niet mee. Aruba heeft onder de huidige omstandigheden een stabiele regering nodig en dat zien alle bewindslieden in.”

Lopez-Tromp was eerder actief voor de partijen MEP en AVP, maar vertrok uit beide partijen na onenigheid over de partijlijn. Bikker is ook niet van onbesproken gedrag in de politiek. Hij richtte in het verleden de partij PDR op, maar na een interne ruzie hield hij dat voor gezien en begon POR, samen met Oduber.

Bron: Antilliaans Dagblad