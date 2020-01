AD | Premier kijkt vooruit naar 2030

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft het jaar 2020 aangegrepen om vooruit te kijken naar de komende tien jaar.

,,Het is 10 jaar geleden dat Curaçao een autonoom land werd in het Koninkrijk, waar staan we in 2030?”, zo vroeg de premier het kijk- en luisterpubliek in zijn nieuwjaarsrede. ,,Elk nieuw moment is een moment om een nieuwe keuze te maken. Het belangrijkste is de angst voor verandering los te laten. Verandering is een gegeven en we kunnen deze met moed en voorbereid tegemoet treden, of ons erdoor laten verrassen en destabiliseren”, zo legde hij voor. ,,Laten we onze energie gebruiken om te construeren in plaats van te destrueren.”

En daarna beschreef Rhuggenaath hoe hij 2030 visualiseert. Vrij vertaald: Curaçao heeft dan een bloeiende haven met veel bedrijvigheid, een vernieuwde raffinaderij en nieuwe industrieën in het havengebied en bij Bullenbaai. In 2030 kunnen we van de boulevard bij Marie Pampoen wandelen naar Piscadera.

Bij het Rif is een mangrovepark en in Zakitó is er een ‘cooling area’, waar koude lucht gewonnen wordt uit diepzeewater. De stad is weer bewoond vanaf de haven tot Scharloo en in Otrobanda is een levendig Sint Elisabeth-gebied ontstaan. Er zijn veel toeristen die komen en terugkomen en er zijn 2.500 nieuwe kamers bijgebouwd. Het nieuwe ziekenhuis heeft ons gezondheidsbewustzijn veranderd en de mensen leven bewust gezonder.

Er zal meer eigen landbouw zijn. Er komen 5.000 nieuwe woningen bij, onder andere bij Wechi. Dit alles genereert werkgelegenheid en meer welzijn voor iedereen. De wijken worden sterker en weerbaarder en in het onderwijs worden kinderen voorbereid op de competenties die zij in 2030 nodig hebben. En niet minder belangrijk is dat de democratie functioneert en er een transparante en efficiënte regering is.

,,Dat moeten we wel #huntu (samen) voor elkaar krijgen. Ik geloof in het potentieel van Curaçao. Maar hoop alleen brengt geen verandering. We moeten ook willen, ervoor kiezen en er samen aan werken. Hoop en actie samen is vastberadenheid en gecombineerd met visie gaan we over tot transformatie”, zo klinkt de positieve boodschap tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad