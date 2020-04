AD | Projecties voor economie nog somberder

Willemstad/Philipsburg – De negatieve economische ontwikkeling zal voor Curaçao nóg heftiger uitpakken dan vorige maand verwacht; toen nog alleen op basis van de sluiting van de luchtgrenzen. Met de lockdown gedurende een maand wordt gerekend met -17,7 procent (in plaats van -13,9 procent).

,,De economische krimp zou echter kunnen oplopen tot 25,4 procent bij een lockdown van drie maanden”, aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die haar groeiprojectie voor 2020 naar beneden heeft bijgesteld.

In de vorige projectie – door de regering ook gebruikt voor steunhulp aan de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag – had de CBCS de economische impact van de sluiting van de grenzen voor commerciële vluchten en het maritiem verkeer doorberekend, terwijl in de nieuwe projectie ook de effecten van de lockdown zijn meegenomen.

,,Als gevolg van de lockdown zijn de economieën van Curaçao en Sint Maarten, die reeds aanzienlijk door de sluiting van de grenzen worden getroffen, vrijwel geheel stilgelegd. Aangezien de economische offers van een lockdown substantieel zijn, dienen op verantwoorde wijze, maar zo spoedig mogelijk, belangrijke delen van de economische activiteiten die nu stilliggen, te worden hervat”, aldus José Jardim, interim-president van de CBCS.

De CBCS had in maart de impact van de sluiting van de grenzen gecalculeerd. De negatieve effecten zijn aanzienlijk. Bij sluiting van de grenzen voor een periode van drie maanden gevolgd door een geleidelijk herstel na heropening zal Curaçao een reële krimp van 14,9 procent registreren.

Inmiddels heeft de CBCS deze voorspelling met 1,0 procentpunt bijgesteld naar -13,9 procent, omdat de invoering van de algemene bestedingsbelasting (abb) niet meer op 1 april heeft plaatsgevonden. De Centrale Bank gaat nu in haar nieuwe projectie uit van invoering op 1 juli.

Op Curaçao zijn de maatregelen inmiddels enigszins versoepeld, terwijl op Sint Maarten de lockdown recenter is ingevoerd. Door de totale lockdown zijn de economieën ‘vrijwel geheel stilgelegd’. Jardim: ,,In het geval van Curaçao zal de economie bij een totale lockdown van één maand met 17,7 procent krimpen. De economische krimp zou echter kunnen oplopen tot 25,4 procent bij een lockdown van drie maanden.

Ook de economie van Sint Maarten wordt hard getroffen door een lockdown met een krimp van tussen de 17 procent (een maand lockdown) en 21,1 procent (drie maanden lockdown).” De CBCS legt uit dat de krimp op Curaçao sterker zal zijn dan op Sint Maarten door de hogere inflatie op Curaçao en omdat aanvankelijk voor Sint Maarten een groei was geprojecteerd en voor Curaçao een krimp. Voor Curaçao wordt een inflatie van 3,5 procent verwacht, terwijl Sint Maarten naar verwachting een inflatie van 2,3 procent zal registreren.

,,De hogere inflatie op Curaçao komt onder andere door de toeslag die de overheid op 1 maart en 1 april 2020 op benzine en diesel heeft ingevoerd. Ook wordt in deze projectie verondersteld dat in juli 2020 de abb wordt ingevoerd.

De stijging van de inflatie wordt gematigd door een sterke daling van de internationale olieprijzen. Als gevolg van de hogere inflatie neemt de koopkracht af en verslechtert de concurrentiepositie”, meldt Jardim. ,,Sint Maarten zal daarentegen profiteren van de daling van de internationale olieprijzen, waardoor de inflatie vergeleken met Curaçao minder zal zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad