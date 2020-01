AD | ‘Rampenplan Punda nodig’

Willemstad – De brand in de Heerenstraat afgelopen woensdagavond bewijst hoe noodzakelijk een rampenplan voor Punda is. Dat laat Mahesh Mukhi, de eigenaar van Freeport Jewelers tegenover deze krant weten.

Het pand van Freeport ligt pal naast de twee panden die door de brand woensdagavond volledig zijn uitgebrand. Bij de bekende juwelierszaak in Punda valt de schade volgens Mukhi gelukkig mee.

,,Er zijn wat kleine probleempjes en het pand heeft waterschade opgelopen, maar we zijn nu druk aan het schoonmaken en hopen eind deze week weer open te gaan. We hebben geluk gehad, het had namelijk veel erger kunnen aflopen. De panden zijn vlak tegen elkaar aan gevestigd. We delen bij wijze van spreken hetzelfde dak. We zijn aan een veel ergere tragedie ontkomen.”

Mukhi is in dit kader de brandweer en Kompania di Tou Kòrsou (KTK) dankbaar voor het snelle handelen woensdagavond. ,,Petje af. Ze waren er snel bij en hebben de brand snel onder controle gekregen. We hadden de vrees dat de brand op andere panden zou overslaan, maar door het snelle handelen van de brandweer en KTK is dit gelukkig niet gebeurd.”

Ondanks het feit dat de brand zich tot de twee panden heeft beperkt en dankzij de brandweer en KTK niet verder is overgeslagen naar nabije panden, heeft de brand volgens Mukhi – die ook lid is van Downtown Management Organization (DMO) – wel bewezen dat een rampenplan voor Punda hoogstnoodzakelijk is.

,,Punda is een speciale plek en is niet zo makkelijk toegankelijk als andere plekken. Bepaalde gebieden zijn moeilijk voor de brandweer om te komen, dat hebben we woensdag weer eens gemerkt. Een rampenplan kan hier verandering in brengen.”

In dit kader wordt nu volgens Mukhi op korte termijn gekeken hoe de minister van Justitie benaderd kan worden om met hem over een rampenplan voor Punda te brainstormen. ,,Mocht er weer iets gebeuren, dan moeten we voorkomen dat dit een tragedie wordt. Alles zit zo dicht op elkaar in Punda en als je niet snel handelt, kan het heel snel een geval van ‘van de regen in de drup’ worden.”

De twee panden aan de Heerenstraat die door de brand woensdagavond volledig zijn uitgebrand, zijn het eigendom van de familie Correa, waarvan vader Johnny Correa enige tijd geleden is overleden. De familie heeft meerdere monumentale panden in de binnenstad in eigendom en heeft sinds kort een team aangenomen om de panden in kaart te brengen en een bestemmingsplan te bedenken.

Architect Norman Panneflek is een lid van dit team. Tegenover deze krant laat hij weten niet bevoegd te zijn om informatie te geven. Wel stelt hij dat de panden die zijn afgebrand al ruim acht maanden leegstonden en dat nu samen met ROP, aannemers en de verzekeraar wordt gekeken naar renovatiemogelijkheden van de monumentale panden.

Officier van dienst van de brandweer Dikmar Oleana was woensdagavond bij de brand en geeft aan dat de zaak is overgedragen aan de politie, die zich met het onderzoek naar de oorzaak van de brand bezighoudt.

,,Wat wij bij aankomst hebben kunnen vaststellen, is dat de brand op de zolder van één van de gebouwen is begonnen, vervolgens door is gelopen naar beneden en daarna is overgeslagen naar het andere gebouw. De panden zijn volledig uitgebrand. Andere nabijgelegen panden hebben veel water- en rookschade geleden”, aldus Oleana tegenover deze krant.

Bij de brandweer kwam de melding van de brand woensdagavond omstreeks 20.46 uur binnen.

,,We zijn toen met drie ploegen uitgerukt en hebben daar samen met KTK bluswerkzaamheden verricht. Omstreeks 22.15 uur werd het sein brand meester gegeven (onder controle). De brandweer is tot na 1.30 uur aanwezig geweest om er zeker van te zijn dat de brand niet weer oplaaide en is gisterochtend ook weer geweest om wat kleine brandjes te blussen. Daarna kwam de inspectie om de gebouwen en ook andere gebouwen in de omgeving te controleren en kon ROP het gebouw samen met de eigenaren aan een grondige evaluatie onderwerpen.”

Uit controle bleek dat er instortingsgevaar is bij de gevel. ,,Dit moet zo spoedig mogelijk gestabiliseerd worden om te voorkomen dat het hele pand instort”, aldus Oleana tot slot.

Het lukte deze krant gisteren niet in contact te treden met de familie Correa.

Bron: Antilliaans Dagblad