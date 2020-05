AD | Regering biedt drie scenario’s

Willemstad – De regering is eruit en heeft drie scenario’s op papier om 12,5 procent te bezuinigen in het arbeidsvoorwaardenpakket van de ambtenaren.

,,De plannen zijn naar de voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), Valdemar Marcha, gestuurd met het verzoek zo snel mogelijk een vergadering te beleggen”, aldus de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Armin Konket (MAN) tegenover deze krant.

Eigenlijk stond gisteren de gebruikelijke maandelijkse CGOA-vergadering op de agenda, maar deze kon niet doorgaan omdat er een speciale ministerraadvergadering was waarin de scenario’s besproken moesten worden. ,,Het zijn scenario’s waarvan ik verwacht dat we er met de vakbonden die in het CGOA vertegenwoordigd (de Centrale Commissie van Vakbonden, CCvV) zijn, uitkomen. De scenario’s bieden ruimte om aan de knopjes te draaien en hier en daar aan te passen”, zo legt Konket nader uit.

Ook verwacht hij dat de bonden zelf met voorstellen zullen komen die aan de 12,5 procent-eis voldoen. Want, zo legt hij uit: ,,De Nederlandse regering heeft gezegd dat het slikken of stikken is. Wij kiezen niet voor stikken, dus konden wij niets anders dan slikken.

We gaan onze scenario’s niet opdringen, de bonden mogen ook hun plannen indienen en in overleg hopen we er dan samen uit te komen. Ik begrijp de gevoelens en dat de politiebonden bijvoorbeeld zeggen niet akkoord te gaan met 12,5 procent inleveren. Maar het is geen kwestie van akkoord gaan of niet, we hebben geen andere opties, dus moeten we nu kijken naar hoe we aan deze 12,5 procent komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad