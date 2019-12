AD | Regering wil onafhankelijk lidmaatschap WTO

Willemstad – Minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling heeft zich onlangs tijdens de vergadering van de ‘General Council’ van de World Trade Organization (WTO) gericht tot 164 landen en gepleit voor een onafhankelijk lidmaatschap van Curaçao binnen de organisatie.

De Curaçaose regering heeft een formeel verzoek ingediend om lid te worden van WTO. Curaçao is in principe als onderdeel van het Nederlands Koninkrijk sinds 1949 al lid van de organisatie, maar wil nu een onafhankelijk lidmaatschap verkrijgen.

WTO is de organisatie die de internationale regels voor commercie vaststelt. Met lidmaatschap bij WTO kan Curaçao onder andere commerciële akkoorden realiseren met andere landen, met name binnen de regio.

Tijdens haar toespraak gaf Mc William aan dat Curaçao als klein eiland in ontwikkeling steeds de nodige stappen neemt om op het gebied van economie vooruit te gaan. ,,Met een lidmaatschap kan de export toenemen, hetgeen een bijzonder belangrijke stap is in onze economie”, aldus de minister, die verder aangaf dat Curaçao – ondanks het feit dat het een klein eiland is – ook de tools nodig heeft om de eigen belangen te verdedigen, net zoals de grotere landen in Europa dat doen.

,,De Europese Unie behandelt de belangen van Nederland binnen WTO, maar omdat Curaçao geen deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn onze belangen vaak anders.”

Curaçao kan haar eigen economische belangen enkel behartigen als zij onafhankelijk lid is van WTO omdat zij dan zelf met landen in de regio kan onderhandelen, zo legt het ministerie van Economische Ontwikkeling uit. Deze landen handelen ook volgens de regels die door WTO zijn vastgesteld. In dit kader zijn bijvoorbeeld onderhandelingen gaande met Colombia en de Dominicaanse Republiek en worden er gesprekken gevoerd met Trinidad & Tobago.

WTO stelt eisen aan een land voor lidmaatschap bij de organisatie. Zo moet het land volledig onafhankelijk zijn om onafhankelijk lid te worden, of moet het land een eigen douanegebied hebben. Toegang voor Curaçao als onafhankelijk lid bij WTO zal in dit kader uniek zijn omdat het voor het eerst in de geschiedenis van WTO zal zijn dat een land onder de eis van een eigen douanegebied een verzoek indient voor lidmaatschap.

Als lid van WTO zal Curaçao ook haar eigen zaken op orde moeten brengen. De implementatie van regels met betrekking tot commercie, beleid, wetten, kwaliteitscontrole, transparantie, het creëren van een concurrerende markt voor investeerders en ondernemers en het verbeteren van de dienstverlening zijn enkele van de voordelen die gepaard gaan met toegang tot WTO.

WTO geeft technische bijstaand aan de regering van landen die een verzoek voor lidmaatschap hebben ingediend. In dit kader is het ministerie van Economische Ontwikkeling ook een proces begonnen om met steun van de International Trade Center een National Export Strategy tot stand te brengen. Hiermee wordt het land in kwestie geholpen de nodige voorbereidingen te treffen om toe te treden tot de internationale arena van commercie.

Bron: Antilliaans Dagblad