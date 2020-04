AD | Repatriëring Bonaire begint op 14 april

Kralendijk – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft, mogelijk onder druk van de rechter, een plan uit laten werken waarin wordt omschreven hoeveel ingezetenen tegelijkertijd kunnen worden teruggehaald naar Bonaire zonder dat de medische voorziening op het eiland gevaar loopt overbelast te raken.

De eerste vlucht met ingezetenen die momenteel in het buitenland verblijven maar dolgraag terug willen naar huis, zal op 14 april plaatsvinden. Dit zal gebeuren met een reeds geplande vlucht waarmee onder andere medisch personeel zal worden ingevlogen. Een groep inwoners van Bonaire die al weken vastzit in Nederland had een rechtszaak aangespannen tegen het OLB. Deze zaak diende afgelopen donderdag.

De groepsleden zijn van mening dat het hun recht is om teruggehaald te worden en dat de overheid te weinig voor hen doet. Na een besluit van het OLB om in ieder geval niet vóór 7 april te beginnen met het terughalen van ingezetenen was voor hen de maat vol. Clark Abraham van oppositiepartij Partido Demokratiko Boneriano (PDB) steunt hen in deze mening. ,,Wettelijk kun je mensen niet weigeren terug te keren naar hun land. Je kunt er als overheid wel criteria aan verbinden”, aldus Abraham.

De rechter heeft donderdag ter zitting de overheid uitdrukkelijk gevraagd om met een gedetailleerd plan te komen. Degenen die de rechtszaak hadden aangespannen konden zich echter niet vinden in het, zoals ze omschreven, ‘plan dat ons niet de zekerheid biedt die we willen hebben’. Op maandag vroeg de rechter het OLB om het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarop het OLB, naar eigen zeggen, zijn beslissing had gebaseerd om de repatriëring uit te stellen. Het RIVM gaf in zijn advies inderdaad aan dat het, ‘vanuit het standpunt van het OLB gezien’, de meest veilige weg was om de ‘gestrande’ inwoners niet terug te halen. Tegelijkertijd wordt in het advies genoemd dat de menselijke optie ook tot de mogelijkheden behoort. ,,Nadat we terug zijn gebracht moeten we dan, volgens het RIVM, in quarantaine geplaatst worden, het liefst in een hotel maar als dat niet mogelijk is dan thuis”, aldus Ulrike Bartz, één van de initiatiefnemers die behoort tot de ‘Nederlandse’ groep.

Na een voortzetting van de rechtsgang, gisteren, die maar liefst drie uur duurde en waarin de rechter zich kritisch opstelde ten opzichte van het OLB, lag er een nieuw, meer gedetailleerd voorstel op tafel waar het merendeel van de groep zich wél in kan vinden. Een voorstel dat trouwens geldt voor alle ongeveer 250 ingezetenen die zich ergens in het buitenland bevinden.

Na de repatriëring van de eerste groep op 14 april zal er iedere twee weken een volgende groep worden teruggehaald net zo lang totdat iedereen thuis is. De volgorde wordt bepaald door de datum waarop de oorspronkelijke terugvlucht was geboekt. Bij terugkomst op Bonaire volgt er een verplichte quarantaine, voor alleenstaanden thuis en voor mensen met een familie in een hotel. Deze voorwaarde is volgens het OLB geen onderwerp van discussie. De rechter zal, naar alle waarschijnlijkheid, vandaag vonnis wijzen.

Bron: Antilliaans Dagblad