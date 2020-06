AD | Reservepotje RdK bijna leeg

Willemstad – Deze maand moet de eerste olietanker aanmeren bij Bullenbaai om gebruik te maken van de opslagcapaciteit. De bodem van het reservepotje van Refineria di Kòrsou (RdK) komt in zicht.

Nu de overname van de raffinaderij door Klesch Group op zich laat wachten, moeten overheids-nv RdK en dochteronderneming Curaçao Refinery Utilities (CRU) niet alleen langer dan gedacht opdraaien voor de salarissen van de 911 personeelsleden die bij Isla in dienst waren, maar ook voor het basale onderhoud van een niet werkende raffinaderij.

Dat is met Klesch overeengekomen onder de noemer ‘idle state of preservation’, zegt RdK-directeur Marcelino de Lannoy in gesprek met het Antilliaans Dagblad.

Maandelijks bedragen de kosten ongeveer 18 miljoen gulden, waarvan 7 miljoen gulden aan salarissen. De inkomsten zijn nul gulden. ,,We maken gebruik van onze reserves. Dat kan nog tot en met juni, maar niet langer”, zegt De Lannoy. Dus gaat het roer om, en snel. CRU gaat in afwachting van de overname door Klesch met 300 tot 400 personeelsleden verder en richt zich uitsluitend nog op de verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie. Een groot aantal potentiële klanten is aangeschreven en De Lannoy verwacht met twee partijen in zee te kunnen gaan. ,,We hebben haast. In juni moet het eerste schip aanmeren bij Bullenbaai.”

Van de totale capaciteit voor 15 miljoen vaten is slechts een derde (5,8 miljoen vaten) beschikbaar. De rest is vanwege slecht onderhoud niet te gebruiken. Bij de raffinaderij te Emmastad liggen oliedepots voor 1 miljoen vaten. ,,We beginnen met de beschikbare capaciteit bij Bullenbaai”, zegt De Lannoy. Voor de opslag kan 60 dollarcent tot een dollar per vat per maand in rekening worden gebracht.

RdK/CRU nam de Isla-personeelsleden tot eind deze maand in dienst. Op 20 juni wordt bekendgemaakt wie een aanbod krijgt om bij CRU nieuwe stijl, ‘CRU 4.0’, aan de slag te gaan. De vakbonden zijn van begin af aan betrokken bij de plannen. Van de 911 Isla-medewerkers gaat CRU dus met 300 tot 400 verder.

,,Uitgangspunt was om zo veel mogelijk mensen in dienst te houden. Dat bereiken we met deeltijdbanen of met arbeidstijdverkorting door in diensten van zes uur te werken in plaats van acht uur”, zegt De Lannoy. ,,Iedereen die meegaat, moet ook werkelijk productief zijn.” De RdK-directeur betreurt dat binnen CRU 4.0 geen plaats is voor specialistisch raffinagepersoneel. ,,Heel goede mensen moeten we naar huis sturen. We draaien geen raffinaderij.”

De selectie van de medewerkers is niet over een nacht ijs gegaan. Wie dicht tegen de pensioenleeftijd aanzit of structureel slechte beoordelingen had bij Isla, valt buiten de boot. Maar verder is per individu gekeken naar de mogelijkheden. De Lannoy:

,,Een operator klust thuis misschien bij als automonteur en kunnen we bij CRU op die manier gebruiken. En als in een gezin beide ouders bij Isla werkten, proberen we ten minste een daarvan een baan aan te bieden.”

De geselecteerde medewerkers krijgen een contract voor een half jaar aangeboden. Dat is de uiterste datum dat de overname met Klesch Group rond moet zijn. De hoop is dat het Amerikaanse bedrijf eerder de touwtjes in handen neemt. ,,Dan zal iedereen opnieuw moeten solliciteren”, zegt De Lannoy.

,,Vooralsnog toont Klesch veel interesse. Er is dagelijks contact op alle niveaus en er zijn competente managers op Curaçao die werken aan plannen voor een opstart.”

Bron: Antilliaans Dagblad