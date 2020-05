AD | Reserveverplichting banken Aruba verlaagd

Oranjestad – De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft een maand geleden besloten om de reserveverplichting voor de commerciële banken verder te verlagen, en wel met 4,0 procentpunten tot 7,0 procent. Hierdoor wordt de vrije liquiditeit van de commerciële banken verruimd met een additionele 160 miljoen florin.

De reserveverplichting is één van de belangrijkste instrumenten van CBA voor het uitvoeren van het monetair beleid zoals aangegeven in de Centrale Bank Verordening. De reserveverplichting, welke de commerciële banken verplichten om een bepaald percentage van hun deposito’s interest-vrij aan te houden bij de CBA, wordt gebruikt om liquiditeit in de bancaire sector af te romen of aan te vullen.

Na verschillende maatregelen die al zijn genomen als gevolg van de ongunstige economische en financiële ontwikkelingen veroorzaakt door de coronapandemie, heeft CBA nu dus besloten de reserveverplichting voor de commerciële banken verder te verlagen De totale geïnjecteerde liquiditeit in de bancaire sector sinds maart 2020 bedraagt ongeveer 200 miljoen florin.

Vervolgens is de vrije liquiditeit van de commerciële banken, welk bedrag gebruikt kan worden voor het verschaffen van leningen en om te kunnen voorzien in extra liquiditeitsvraag van hun cliënten, aanzienlijk uitgebreid. Deze monetair beleidsmaatregel is in werking getreden met ingang van 3 april.

Bron: Antilliaans Dagblad