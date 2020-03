AD | Rhuggenaath: Blijf thuis en volg instructies op

Willemstad – De regering zet zo nodig zwaardere maatregelen in om samenscholingen te voorkomen, zoals een avondklok en extra assistentie voor de politie. Dat gebeurt als inwoners de instructies blijven negeren.

In een toespraak op televisie en radio deed premier Eugene Rhuggenaath (PAR) zaterdagochtend een dramatische oproep naar alle burgers van Curaçao om zich te houden aan de restricties van de overheid. ,,Sociale en fysieke afstand is de beste manier om te voorkomen dat dit virus zich verspreidt over het eiland.” Rhuggenaath zei tot zijn grote teleurstelling te zien dat op verschillende plekken op het eiland mensen doen of het leven zoals gebruikelijk door kan gaan.

,,Ik zie groepjes mensen bij elkaar staan bij een truk’i pan, onder een boom, maar ook bijvoorbeeld bij Caracasbaai. Maar ik zie gelukkig ook dat er mensen zijn die wel hun verantwoordelijkheid nemen, die wél afstand houden en die wél thuisblijven. En dat willen we zien.”

Premier Rhuggenaath doet een dringend beroep op alle burgers de instructies op te volgen, maar als daar geen gehoor aan wordt gegeven, zal hij niet schromen extra assistentie voor de politie in te roepen of een avondklok in te stellen om ervoor te zorgen dat mensen thuisblijven en niet samenscholen.

,,Misschien is de boodschap nog niet goed bij iedereen binnengekomen. Dit is een ernstige situatie. Het virus heeft zich wereldwijd verspreid en alles op z’n kop gezet. In Italië moest het leven compleet stilgelegd worden. Steden waar anders bezoekers vanuit de hele wereld komen, liggen er verlaten bij.”

Dat het coronavirus (Sars-CoV-2) zich nog niet heeft verspreid over het eiland is geen reden te doen of er niets aan de hand is. Integendeel. Rhuggenaath: ,,We waren er op tijd bij en hebben direct maatregelen genomen, maar we moeten nu wel de nodige stappen zetten. We hebben het helemaal in eigen hand om het onder controle te kunnen houden, zoals ons nu nog lukt.”

En als iemand mocht denken dat Curaçao gespaard wordt, dan helpt hij die direct uit de droom. ,,Open je ogen en je oren, kijk televisie. Volg onze instructies op! Dit virus is een serieuze bedreiging, het maakt geen onderscheid in huidskleur, ras of waar je woont.”

Dat de ziekte Covid-19 voor tachtig procent van de mensen een mild verloop heeft, maakt het niet minder gevaarlijk. Als te veel mensen tegelijkertijd ziek worden, dreigt de zorg van vijf procent van de patiënten die ernstige complicaties krijgen onder druk te komen.

,,Dit gaat om ons leven, dat van uw kinderen, van u en mij, van uw dierbaren”, benadrukt Rhuggenaath. ,,Alstublieft, volg de instructies van de overheid op om het ergste te voorkomen, om te voorkomen dat dit virus hier uitbreekt.”

Ook burgers wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden. Wie ziet dat mensen in groepen bij elkaar komen, ook ’s avonds, kan dat melden via nummer 917. Rhuggenaath: ,,De politie komt en treedt op.” Als het nodig is, zal hij niet treuzelen en komen er meer maatregelen.

,,Ik hoop met heel mijn hart dat het zover niet hoeft te komen. Ik weet dat we een fatsoenlijk volk zijn en voor elkaar kunnen zorgen. Volg de simpele instructies op voor hygiëne en houdt afstand, fysiek en sociaal. Zorg voor elkaar!”

Bron: Antilliaans Dagblad