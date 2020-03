AD | Rhuggenaath: Leven wordt nu anders

Willemstad – ,,Het leven zoals we dat tot nu toe kennen gaat veranderen.” Dat waren gisteravond de waarschuwende woorden van premier Eugene Rhuggenaath voordat hij additionele preventieve maatregelen aankondigde om verdere verspreiding van het coronavirus op Curaçao te voorkomen.

Per direct worden álle vluchten naar Curaçao geannuleerd, met uitzondering van ingezetenen van Curaçao die in het bezit zijn van een retourticket. Eerder werd het luchtruim voor vluchten uit Europa al gesloten. Deze nieuwe maatregel geldt voor alle vluchten vanuit alle landen, inclusief naburige eilanden zoals Aruba en Bonaire. Hierbij blijven dezelfde uitzonderingen als voorheen gelden en wordt toegang verleend aan medisch specialisten en andere experts die zijn opgeroepen, aldus Rhuggenaath, die het coronavirus vergeleek met een ‘onzichtbare orkaan’.

,,Het gevaar is onzichtbaar, maar daarom niet minder gevaarlijk. Het is daarom van essentieel belang preventief te handelen; hoe drastisch de maatregelen ook zijn.”

Ingezetenen van Curaçao die vanuit het buitenland aankomen worden in verplichte quarantaine geplaatst. Dit mag ook thuis plaatsvinden.

Er zijn voor niet-ingezetenen geen restricties op vertrekkende vluchten vanuit Curaçao; zij mogen op ieder moment een vlucht naar huis nemen. Ingezetenen van Curaçao kunnen niet vertrekken, zo is aangekondigd, en wel om te voorkomen dat zij elders komen vast te zitten en niet terug naar huis kunnen.

Ook het maritieme verkeer – met uitzondering van cargo, brandstof en schepen die gerepareerd moeten worden en maar weinig bemanning aan boord hebben – wordt per direct tegengehouden. Dat betekent dat er voorlopig geen cruiseschepen meer in de haven zullen zijn. ,,We hebben geen capaciteit om patiënten in hoge aantallen te verzorgen”, zo zei de minister-president. ,,Op dit moment moeten we eerst aan onze eigen mensen denken en voor onze eigen mensen zorgen.”

De premier kondigde gisteren ook een horecastop aan. Vanaf heden geldt dat alle restaurants, snèks en cafés zich moeten beperken tot ‘take out’. ,,Als dit niet kan, moet de zaak dicht”, gaf Rhuggenaath aan.

Een andere maatregel ‘die hard zal aankomen’ is sociale afzondering, oftewel ‘social distancing’. Per direct worden alle publieke, sociale, culturele, sportieve en religieuze activiteiten tot nader order geannuleerd. Ook activiteiten waar al een vergunning voor is afgegeven, worden geannuleerd. ,,Het doet pijn, dat weten we, maar we moeten deze maatregelen treffen en afstand houden om te voorkomen dat zelfs nog maar één andere persoon wordt besmet. Denk aan hoeveel levens we redden; het is voor onze eigen bescherming”, aldus de premier.

Voor begrafenissen is een uitzondering gemaakt, er wordt toegestaan dat een kleine groep van maximaal tien personen tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig is. Maar ook hierover zei minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid waarschuwend: ,,Ga niet dicht op elkaar staan zoals we gewend zijn bij een begrafenis en geef elkaar geen hand. Houd afstand en groet met een buiging.”

Waar het mogelijk is, moeten werknemers zoveel mogelijk vanuit huis werken. Daar waar de premier nog adviseerde om onderonsjes te vermijden en afstand te houden, was de boodschap van minister van Gezondheid stelliger: ,,Nee, nee, nee! Geen feestjes, niet uiteten, niet naar de kerk, niet naar sportactiviteiten, nee! Blijf thuis!”

Bejaardentehuizen gaan op slot; bezoek aan bejaardentehuizen zijn ‘ter bescherming van de ouderen’ tot nader order niet toegestaan.

De maatregelen zoals gisteravond aangekondigd zijn volgens de premier ‘in ontwikkeling’ en worden gaandeweg geëvalueerd en indien nodig aangepast. ,,We zijn ons bewust van het feit dat deze maatregelen drastisch zijn en geloof me, het was niet gemakkelijk deze beslissingen te nemen, maar we hebben een verantwoordelijkheid jegens de bevolking om haar te beschermen; en dat doen we nu ook”, aldus Rhuggenaath.

,,Mogelijk moeten we op spiritueel niveau gaan denken wat deze situatie ons leert. Ik ben ervan overtuigd dat het ons sterker zal maken. Ondanks de harde klappen zullen we niet laks zijn in de maatregelen die getroffen moeten worden om ziekte en mogelijk de dood te voorkomen. Elk leven is van belang. We moeten nu voor onszelf en voor elkaar zorgen. En ondanks het lijden van nu, weet ik dat er licht is aan de horizon en dat we ook dit na deze crisis weer te boven zullen komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad