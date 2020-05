AD | Rhuggenaath: Vakantie in eigen land

Willemstad – Wanneer er weer toeristen vanuit het buitenland naar Curaçao komen, dat weet niemand. Het is een grote uitdaging om de toeristische sector weer op de been te krijgen. Mogelijk liggen er kansen voor het ontwikkelen van lokaal toerisme.

Premier Eugene Rhuggenaath zei gisteren tijdens een persconferentie dat zijn regering er alles aan wil doen om de economie weer op gang te brengen. Ook toeristen zullen op den duur weer terugkomen, maar op korte termijn kan de sector mogelijk al profiteren van wat het eiland zelf te bieden heeft.

,,We moeten ook denken aan lokaal toerisme”, zegt Rhuggenaath. ,,Een hotel bijvoorbeeld kan een ‘vakantie in eigen land’ aanbieden.” Zo’n voordelige package is snel te realiseren.

Voor tijdrovende studies en vage plannen is er geen tijd. ,,Wij staan open voor concrete voorstellen, want er is nu actie nodig”, zegt Rhuggenaath. De overheid vraagt input vanuit het particuliere bedrijfsleven om inhoud te geven aan het ‘nieuwe normaal’.

,,Innovators, exporteurs, ondernemers, die hebben we hard nodig. Die gesprekken voeren we.”

De premier is realistisch maar ook optimistisch. Dat de wereldwijde uitbraak van Covid-19 op alle fronten een spoor van slachtoffers achterlaat, staat niet ter discussie. De gezondheid van de bevolking staat voorop. Maar de crisis biedt bedrijven ook de kans te innoveren. Rhuggenaath noemt als voorbeeld de initiatieven die in de afgelopen periode van de grond kwamen. ,,Bedrijven die gratis diensten verlenen en restaurants die maaltijden aanbieden aan de buurt. Dat zijn positieve ontwikkelingen.”

Toeristen komen vroeg of laat terug. De vraag is hoe het nieuwe normaal er voor de toeristische sector uit gaat zien.

,,Zonder gezondheid, geen economie”, zegt minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO). Mc William spreekt van een tweede fase waarin een nieuwe economie voor het eiland moet worden ontwikkeld, de tweemeter-economie, of wel de ‘Ekonomia 2.0’.

,,Het is voor het eerst in de geschiedenis van Curaçao dat we een nieuw economisch plan maken, een New Deal, terwijl de toekomst volslagen onduidelijk is.” Gisteren zou zij een virtuele bijeenkomst hebben met vertegenwoordigers van verschillende sectoren om ideeën en suggesties uit te wisselen voor een stimuleringsplan dat rekening houdt met de richtlijnen van twee meter afstand en regels voor hygiëne.

Bron: Antilliaans Dagblad