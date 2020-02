AD | Roadshow Staatsolie op Curaçao

2020 02 05 – AD | Staatsolie Suriname aan DCSX-Vidanova-Vn Eps-Kunneman by Knipselkrant Curacao on Scribd

Willemstad – Het bekendste bedrijf van Suriname, Staatsolie Maatschappij Suriname, presenteerde zich afgelopen woensdag in het vernieuwde Marriott Resort aan Curaçaose beleggers.

Tegelijkertijd werd de aftrap gegeven voor de grootste obligatie- emissie op de lokale DCSXbeurs ooit: het gaat om obligaties van 30.000 dollar met een looptijd van 5,5 jaar tegen 7 procent rente en van 7 jaar tegen 7,5 procent rente, waarmee 150 miljoen dollar moet worden opgehaald.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van verdere internationalisatie; zowel voor de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX), die hiermee het oliebedrijf uit Suriname toegang geeft tot de internationale kapitaalmarkt; en voor Staatsolie die voor het eerst niet- Surinaamse beleggers aan zich bindt en ervaring opdoet met een internationale ‘listing’.

De beleggersgemeenschap van Curaçao is geïnteresseerd in Staatsolie, getuige de goede opkomst tijdens beide sessies. Het management van het bedrijf gaf een presentatie aan de hand van een lijvige prospectus, beelden en sheets. Deze presentatie werd verzorgd door ceo Rudolf Elias, cfo Agnes Moensi-Sokowikromo en ‘bond agent’ Steven Coutinho, bekend van zijn jaren bij RBC Royal Bank op Curaçao en inmiddels ceo van De Surinaamsche Bank.

Over de financiële kracht en de strategie van Staatsolie zelf hadden de beleggers uit Curaçao – opvallend – weinig vragen. Er waren wel vragen over ‘Suriname’ en de positie van het staatsbedrijf binnen het land. Het management en de bond agent gingen deze vragen niet uit de weg, en uit de discussie kwam het volgende naar voren: Staatsolie is van groot belang voor Suriname en draagt jaarlijks bijna 200 miljoen dollar bij aan de staatskas.

,,En als gevolg daarvan beseft iedereen in het land, en ook de regering, dat het bedrijf altijd in de positie moet zijn om zo succesvol en professioneel mogelijk te opereren.”

Venezuela en Trinidad zijn erg dichtbij en zijn goede voorbeelden van hoe overheidsinmenging verkeerd kan uitpakken. Staatsolie wordt als naamloze vennootschap via haar statuten en governance-structuren ‘op een onafhankelijke wijze bestuurd’, aldus de bedrijfstop.

,,De leningsovereenkomst met het bankenconsortium van 2010 verankert dit verder, maar bevestigt ook het vertrouwen dat de internationale bankenwereld heeft in de onafhankelijkheid van het bedrijf.” Het management van Staatsolie is naar eigen zeggen tot nu toe ‘altijd uit eigen gelederen gekomen’ en voorgedragen door de overheidsvertegenwoordigers in de raad van commissarissen (RvC), terwijl ‘de volgende generatie managers alweer klaarstaat’.

Overigens erkennen de ceo en cfo dat er, net als op Curaçao, ook in Suriname economische en/of politieke ontwikkelingen zich voordoen die minder gunstig zijn, maar dat deze ontwikkelingen uiteindelijk geen invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten en het succes van een bedrijf als Staatsolie, dat een monopolie heeft op bijna alle olie-gerelateerde activiteiten en driekwart van haar opbrengsten ‘offshore’ genereert in Amerikaanse dollars.

,,Er zullen beleggers zijn die hun bedenkingen hebben bij staatsbedrijven of bij bedrijven uit Suriname.”

Maar volgens Staatsolie zelf is het duidelijk dat er ook op Curaçao ‘veel interesse bestaat bij beleggers voor een dynamisch en financieel sterk oliebedrijf uit de regio’. De strekking van de roadshow zelf was als volgt: Staatsolie bestaat al 40 jaar, heeft de gehele olie-industrie in Suriname opgebouwd, via exploratie, productie, raffinage en distributie onshore; en staat nu aan de vooravond van een naar eigen zeggen ‘zeer waarschijnlijke exponentiele groei’, sinds Apache op 7 januari 2020 heeft aangekondigd olie te hebben gevonden in het offshore- gebied van Suriname.

De vondst is direct naast het offshore- gebied van buurland Guyana, waar de afgelopen jaren al vijftien olievondsten zijn gedaan. Hierdoor heeft Guyana nu oliereserves per capita die groter zijn dan die van oliegiganten als Koeweit en Qatar.

Daarnaast is Staatsolie voor een oliebedrijf ‘gediversifieerd’, door productie van diesel en gasoline alsook elektriciteit en participatie in goud. Het bedrijf was al een grote stroomproducent (thermische elektriciteit), maar heeft nu ook de Afobaka Hydrodam overgenomen van Alcoa, en is daarmee in één klap verantwoordelijk voor 75 tot 80 procent van de Surinaamse elektraconsumptie.

Als stille partner in de Merian-goudmijn van ‘het grootste goudproductiebedrijf ter wereld’, Newmont Goldcorp, neemt Staatsolie deel in een grote goudmijn. Via de binnenkort te formaliseren participatie als actieve partner in de Saramaccagoudmijn van IAmGold Rosebel Goldmines wordt haar rol in deze sector verder uitgebreid. Staatsolie bereidt zich, aldus het management, al langere tijd voor op deze belangrijke ontwikkelingen.

,,In eerste instantie door in menselijk kapitaal te investeren, via opleiding en diversiteit. Veel jonge mensen met een academische achtergrond zijn actief in het management van het bedrijf, en het percentage vrouwen in leidinggevende functies is uniek hoog voor de olie-industrie.”

Daarnaast is het bedrijf ‘ambitieus op financieringsgebied’. ,,Niet in termen van financieringsgraad; de balans is sterk en bestaat grotendeels uit eigen vermogen. Maar in termen van financieringspartners en instrumenten.”

Zo is er een lening van een consortium van internationale banken zoals Credit Suisse, ING en FCIB, en een bestaande obligatielening met meer dan 3.000 Surinaamse obligatiehouders.

,,En nu wordt dan een eerste internationale stap gezet, via een notering aan de DCSX”, aldus de bedrijfsleiding.

Bron: Antilliaans Dagblad van 8 februari 2020