AD | Robbie is teleurgesteld

Willemstad – In een Facebookpost richt loterijmagnaat Robbie dos Santos zich tot minister van Economische Ontwikkeling Giselle Mc William om zijn ongenoegen te uiten over het feit dat nummerkantoren worden uitgesloten van de NOW-regeling.

,,Ik heb alle respect voor u verloren toen u in reactie op een vraag waarom de nummerkantoren niet worden geholpen, zei dat de nummerkantoren de hand in eigen zak moeten steken om het personeel uit te betalen”, zo begint Dos Santos zijn post op 28 april 2020.

,,Waarom heeft u niet hetzelfde gezegd tegen Kooyman, pompstations, Gomez Enterprises, Papagayo, hotels en casino’s? Werken er volgens jou alleen domme mensen in deze sector?” De loterijbaas vindt dat Mc William oneerlijk handelt jegens de loterijsector.

,,Ook wordt gezegd dat er onvoldoende gegevens zijn van deze sector. Heeft iedereen die om hulp heeft gevraagd alle gegevens ingestuurd? Volgens mij heeft onze accountant alle gegevens opgestuurd van Robbie’s Lottery. Ik stel voor om – als er daadwerkelijk onvoldoende gegevens zijn – de deuren van Fundashon Wega di Number Kòrsou te sluiten. Wacht niet langer, want dit gaat veel geld kosten, geld dat u niet kunt betalen”, aldus Dos Santos.

Hij geeft aan dat Robbie’s Lottery het personeel volledig heeft uitbetaald voor de maand maart en april.

,,Maar voor de maand mei sturen we alle werknemers naar u toe!”

Deze post sluit de eigenaar van het grootste nummerkantoor op Curaçao, met ook filialen op Sint Maarten, af met: ,,Ps: er zijn mensen die u heeft geholpen die over meer geld beschikken dan de regering.” Een paar dagen eerder postte Dos Santos ook al een bericht op Facebook waarin hij aangaf hoe de loterijsector sinds het begin van de coronacrisis lijdt.

,,Op Curaçao heeft de sector sinds eind maart geen inkomsten. Ik heb het dan ook over nul inkomsten. Is de regering van Curaçao een politiek spelletje aan het spelen over de rug van de werknemers? Ik kan het niet geloven…of wil de regering soms dat de sector dichtklapt? Wat ik wel geloof, is dat de regering op Curaçao eerlijker moet zijn en duidelijke taal moet spreken met de loterijhouders en hun personeelsleden. Als je de sector niet wil helpen, laat de nummerkantoren dan open. Laat de werknemers niet lijden door ze op te zadelen met onzekerheid over het toekomstige inkomen… dat kan niet!”

In een reactie laat Mc William tegenover deze krant weten dat ze begrip heeft voor de teleurstelling van Dos Santos, maar dat ze weet dat hij april heeft kunnen uitbetalen.

,,Robbie heeft dit bevestigd. Misschien heeft hij niet begrepen dat iedereen voor mei opnieuw een verzoek moet indienen; van april geldt niet automatisch ook voor mei”, aldus de bewindsvrouw. ,

,Zoals ik heb aangegeven gaat het langzaam aan, poko poko, en er zullen in mei sectoren zijn die wegvallen en anderen die dan juist wel in aanmerking

