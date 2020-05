AD | Rode Kruis gaat gewoon verder

Willemstad – De activiteiten van het Rode Kruis gaan volgende week gewoon verder vanuit een alternatieve locatie. Waar dat precies is, moest gisteren nog worden beslist. Maar een dag na de brand in Suffisant heeft de hulporganisatie al verschillende opties.

,,We hebben heel veel steun aangeboden gekregen vanuit de gemeenschap”, zegt Henky Stomp van het Rode Kruis op Curaçao. Het gebouw te Suffisant was het kloppend hart van de non-profitorganisatie. Hier meldden zich elke vrijdag 100 tot 120 vrijwilligers voor cursussen en trainingen. Hier kwamen de zestig jeugdleden op zondag bij elkaar.

En hier werden de afgelopen maanden voedselpakketten samengesteld. Daar zijn dertig mensen donderdagmiddag ook mee bezig op het moment dat in een van de ruimtes brand ontstaat. In een mum van tijd staat het gebouw in lichtelaaie. Stomp: ,,Het is heel snel gegaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt.”

De melding van de brand kwam om 15.42 binnen bij de brandweer. De eerste ploeg was drie minuten later ter plekke. Op dat moment sloegen de vlammen al aan twee kanten uit het gebouw, zegt officier van dienst Dikmar Oliana. De situatie werd opgeschaald tot ‘grote brand’ en de hulp werd ingeroepen van twee extra ploegen. Met een speciale camera was te zien dat het hele gebouw al vlam had gevat. Dat het vuur zich zo snel kon verspreiden, kwam omdat het gebouw niet in compartimenten was verdeeld voor een betere brandveiligheid. Oliana: ,,Dat zie je vaak bij dergelijke oude gebouwen. Boven het plafond was een grote ruimte zonder afscheidingen, waardoor het vuur vrij spel had. Ook was er geen brandmelder in het gebouw.”

Het pand is tot de grond afgebrand. Ook 210 voedselpakketten zijn in vlammen opgegaan. Het Rode Kruis levert tijdens de coronacrisis elke zaterdag 250 voedselpakketten bij mensen die door de crisis zijn getroffen. Die worden op donderdag en vrijdag samengesteld en dat gebeurde ook deze week in twee zalen in het gebouw in Suffisant. ,,Dat is extra pech, dat de brand net op die dag toesloeg”, zegt Stomp. ,,De voedselbank zal de verloren pakketten aanvullen en volgende week zullen we zelf weer voor 250 pakketten zorgen.”

Computers, poppen, uniformen. Het kan allemaal worden afgeschreven. Maar de noodmaterialen die nodig zijn in geval van een ramp, zoals tenten en lakens, liggen veilig opgeslagen in containers. Ook de ambulances in de garages zijn het vuur ontsprongen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Dat wordt onderzocht door het rechercheteam van de politie, de brandweer en verzekeraar Ennia. Stomp kan zich niet voorstellen dat er sprake is geweest van brandstichting. Begin april deden zich incidenten voor tijdens de distributie van de pakketten en uitten ontevreden mensen hun agressie, maar alles verloopt nu zonder problemen. ,,Het is allemaal onder controle en mensen zijn tevreden.”

Het pand en de inventaris zijn verzekerd, dus een nieuw gebouw zal er op termijn zeker komen. Henky Stomp hoopt dat het noodlot nog iets moois oplevert. ,,Onze droom is een opvangcentrum in geval van een ramp waar ongeveer 50 mensen kunnen schuilen. Daarvoor is er een plan, maar we hadden geen geld om het te realiseren”, zegt Stomp. ,,Op het nieuwe ontwerp zouden we zo’n shelter kunnen plaatsen.” Het Rode Kruis heeft 150 leden, van wie er 120 actief zijn. Behalve het gebouw in Suffisant heeft de stichting twee kantoorpanden die worden verhuurd.

