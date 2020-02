AD | Romain Laville getuige in zaak Heyliger

Philipsburg – Voormalig parlementslid Romain Laville wordt opgeroepen als getuige in de zaak Catfish, waarin zijn voormalige collega Theo Heyliger werd vrijgesproken van alle aanklachten op 14 november 2019.

Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraak. Tijdens de tussentijdse hoorzitting van afgelopen donderdag riep de procureur-generaal het Hof op om Laville als getuige te horen. Laville wordt niet langer als verdachte beschouwd in de zaak Catfish. Dat meldt The Daily Herald.

Het Hof van Beroep heeft het verzoek toegestaan, waartegen de advocaten van Heyliger en zijn medeverdachte J.M.S. geen bezwaar hadden. Heyliger werd geconfronteerd met een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een verbod op deelname aan verkiezingen van jaar. Volgens de officier van justitie was er tijdens de terechtzitting van 24 oktober 2019 genoeg bewijs dat zowel Heyliger (49) als S. (71) probeerden Laville om te kopen met geld om zijn steun in te trekken aan het kabinet dat er toen zat.

S., die de politieke adviseur en mentor van Laville was, kreeg te maken met een eis van 120 uur taakstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk, en een verbod op deelname aan verkiezingen van jaar. Hij werd ook vrijgesproken van alle beschuldigingen door het Gerecht in Eerste Aanleg. Het Catfish-onderzoek begon in maart 2013 nadat Laville bij de Landsrecherche een officiële klacht had ingediend van poging tot omkoping. Volgens Laville werd hem geld geboden om zijn steun aan de toen zittende regering in te trekken en zich als onafhankelijk Statenlid op te stellen. Heyliger en S. worden er allebei van beschuldigd getracht te hebben Laville in de periode van 1 september 2012 tot 25 juli 2013 om te kopen. Het vermoeden bestaat dat beiden verschillende beloften aan Laville hebben gedaan met de bedoeling dat hij zijn steun aan de toenmalige regering van Wescot-Williams zou intrekken. Geldbedragen variërend van 135.000 dollar tot 350.000 dollar zouden naar verluidt aan Laville zijn beloofd. Het is nog niet bekend wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden, maar in ieder geval niet vóór het zomerreces.

Bron: Antilliaans Dagblad