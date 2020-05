AD | Ronde Markt weer open

Willemstad – De Ronde Markt opent vandaag, 13 mei weer de deuren voor bezoekers. Hiervoor zijn de nodige maatregelen getroffen. Dat heeft Fundashon Marshe gisteren bekendgemaakt. De bekende en geliefde Ronde Markt in hartje Punda was sinds 17 maart gesloten.

,,Ondernemers moesten verplicht thuisblijven zonder inkomen. Gedurende deze periode werd de markt regelmatig geconfronteerd met vandalisme door drugsverslaafden, inbraak en verschillende pogingen tot diefstal”, zo vertelt de stichting.

Fundashon Marshe is een overheidsstichting die geen overheidssubsidie ontvangt. Met de inkomsten van marktkramen en lokalen worden de operationele kosten betaald, zoals salaris, bewaking en schoonmaak. Momenteel verkeert de stichting in een financiële crisis, omdat er niet genoeg inkomsten zijn om de operationele kosten te betalen. Het gaat namelijk om ondernemers die al twee maanden geen inkomsten hebben. Het gevolg is dat ze hun huur niet kunnen betalen.

De circa 75 standhouders die 10 gulden per dag betalen, waren ook niet aanwezig gedurende deze twee maanden. Ondanks de versoepeling van de maatregelen, blijft Fundashon Marshe in een zorgelijke financiële situatie. De meeste ondernemers zijn afhankelijk van het toerisme voor hun inkomsten en dit is voorlopig ook niet mogelijk.

Fundashon Marshe heeft de overheid al op de hoogte gesteld van deze urgente situatie en een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning. Voor de Covid-19-periode was het voor de stichting al moeilijk om financieel rond te komen, gezien de slechte economische situatie van Punda.

De Covid-19-periode kwam als een extra tegenslag voor de organisatie, aldus de stichting, die toch dapper stelt: ,,Fundashon Marshe blijft alle ontwikkelingen volgen en zal toch proberen het hoofd boven water te houden om de markten alsnog operationeel te houden.”

Afgelopen zaterdag hebben de directeur en medewerkers van Fundashon Marshe samen met de ondernemers de Ronde Markt zelf schoongemaakt. De stichting was genoodzaakt de schoonmaakovereenkomst met Total Services te beëindigen, waardoor er nu creatieve oplossingen gevonden moeten worden voor het schoonhouden van de markt.

Wat betreft Plasa Bieu moeten er bepaalde afspraken gemaakt worden met de huurders om ook Plasa Bieu binnenkort operationeel te maken, aldus de stichting.

Bron: Antilliaans Dagblad