AD | Ruim 1.600 aanvragen loonsubsidie Aruba

Oranjestad – Van de bijna 3.200 werkgevers die voor de maand mei in aanmerking zouden kunnen komen voor salarissubsidie, maakten enkel 1.700 werkgevers gebruik van deze subsidie.

De eerste uitbetaling van het subsidiesalaris wordt deze week afgerond. Vorige week konden werkgevers een aanvraag indienen. De uiterste datum was 12 mei. Tijdens deze week kregen de werkgevers service en begeleiding tijdens het aanvraagproces. Loonsubsidie is een financiële hulp voor lokale werkgevers die door de huidige situatie als gevolg van de pandemie van het coronavirus zijn getroffen en meer dan 25 procent van hun inkomsten hebben verloren.

Niet alle werkgevers komen in aanmerking voor een loonsubsidie. Er is een lijst van vereisten waaraan de werkgever moet voldoen. Een van de vereisten is dat het bedrijf een omzetverlies van 25 procent of meer voorziet. Bedrijven moeten geregistreerd zijn bij de SVb en de Belastingdienst en moeten hun belastingen en sociale premies blijven betalen.

De loonsubsidie is uitsluitend bedoeld om de salarissen te helpen betalen van hun werknemers, inclusief de sociale premies, een verantwoordelijkheid van de werkgever. Werkgevers die op de hoogte werden gesteld dat hun verzoek niet is ingewilligd en het niet eens zijn met de beslissing, hebben tot 2 juni 2020 de tijd om bezwaar in te dienen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Ruim de helft van de werkgevers heeft de subsidie aangevraagd. Dit betekent dat voor de maand mei 76 procent van de salarissen van de werknemers gedeeltelijk is gedekt. De eerste uitbetaling van het subsidiesalaris wordt deze week afgerond. Om werkgevers te ondersteunen wordt de subsidie vooruitbetaald op basis van het verwachte inkomstenverlies voor de maand mei.

Het werkelijke inkomstenverlies wordt daarna berekend en geverifieerd op basis van de daadwerkelijke maandelijkse verkopen voor de overeenkomstige maand. Werkgevers die meer informatie over de salarissubsidie nodig hebben, kunnen deze aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected] of via WhatsApp +297-5272801.

