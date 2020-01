AD | Ruim 1,6 mln cruisepassagiers voor Sint Maarten

Philipsburg – Sint Maarten heeft in 2019 1.631.537 passagiers van 565 cruiseschepen verwelkomd. Volgens Port St. Maarten is dit een stijging van 2,2 procent – of 34.436 passagiers – in vergelijking met 2018 toen Sint Maarten 1.597.101 passagiers ontving van 490 cruiseschepen.

Zo schrijft The Daily Herald. In vier van de afgelopen vijf jaar heeft het eiland meer dan 1,5 miljoen cruisepassagiers ontvangen, aldus Port St. Maarten. In 2017 bezochten 1.237.760 cruisepassagiers het eiland, een daling waarschijnlijk vanwege orkaan Irma.

,,De concurrentie binnen het Caribisch gebied is de afgelopen twee jaar dominanter geworden, naast de groei van cruisemaatschappijen die hun eigen bestemmingen ontwikkelden”, aldus Port St. Maarten in een persbericht.

,,De cruisesector blijft veranderen. Meer dan 66 procent van generatie X en 71 procent van de ‘millennials’ hebben een positievere houding ten opzichte van cruises in vergelijking met twee jaar geleden. We moeten serieus kijken naar de veranderende trends en zien hoe we, als belanghebbenden die afhankelijk zijn van de cruisesector van het land, onze bestemming voor cruisepassagiers verder kunnen verbeteren.”

Volgens Cruise Line International Association (CLIA) zal de generatie Z tegen 2020 de grootste consumentengeneratie worden en zelfs de millennials overtreffen. Deze generatie geeft net als de vorige de voorkeur aan ervaringen boven materiële zaken.

Het aantal toeristen dat in 2020 een cruise zal maken zal volgens CLIA groeien tot 32 miljoen. Het Caribisch gebied blijft de grootste regio die wordt ingezet door cruisemaatschappijen.

Bron: Antilliaans Dagblad