AD | Ruimte voor wat lichaamsbeweging

Willemstad – De Curaçaose regering heeft de deur van het regime ‘keda kas’, thuisblijven, op een kiertje gezet. Wandelen, hardlopen en fietsen is in de ochtend en aan het einde van de dag een paar uur toegestaan.

Wie wil, mag weer even de straat op voor wat lichaamsbeweging. Wandelen, hardlopen of fietsen mag tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Maar wel met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen die de regering heeft genomen om te voorkomen dat veel mensen op Curaçao besmet raken met het coronavirus. Dus individueel en niet in een groep, en op afstand blijven van anderen.

,,Zwemmen in de zee kan nog niet”, zei minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gisteren. Als iemand met een auto of motor naar een bepaalde plek wil gaan om te wandelen, hardlopen of fietsen, dan kan dat alleen op de twee dagen die gelden voor het kenteken van het voertuig.

Zondag is autovrij, maar dan kan op de vastgestelde tijden wel gewandeld of gefietst worden in de eigen buurt.

Dat is bepaald via een wijziging van de Beschikking maatregelen openbare orde Covid-19 V. De ministeriële beschikking van 15 april is ondertekend door premier Eugene Rhuggenaath als minister van Algemene Zaken en door minister van Justitie Quincy Girigorie. Het eerste stapje naar versoepeling van de maatregelen is mogelijk omdat ‘het aantal geconstateerde besmettingen niet is toegenomen’.

Maar de regering is uiterst voorzichtig omdat ‘niet zeker is dat er geen sprake meer is van lokale transmissie’ van het coronavirus. Om de openbare orde en de gezondheid van de bevolking te beschermen zijn de ‘shelter in place’ en ‘plachi di dia’ ingevoerd en verlengd tot 27 april.

Tegelijkertijd is het ‘van belang om ook rekening te houden met het mentale en fysieke welzijn van de bevolking’, zo staat in de beschikking. Na afweging van de verschillende belangen is besloten tot ‘een eerste fase van versoepeling’. Dat is gebeurd in overleg met epidemioloog Izzy Gerstenbluth, operationeel leider geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Bron: Antilliaans Dagblad