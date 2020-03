AD | Run op de super

Willemstad – Na de officiële bevestiging gisterochtend van het eerste geval van het coronavirus op Curaçao, ontstond – ondanks de oproep van de regering om rustig te blijven – een panieksituatie, waarbij men massaal supermarkten bezocht om te hamsteren.

Minister Suzy Camelia-Römer gaf in de Staten aan dat de run op supermarkten onnodig is en legde eerder tijdens een persconferentie uit dat de drastische preventieve maatregel om een staat van crisis uit te roepen en het luchtruim voor vluchten vanuit Europa te sluiten, een kwestie was van ‘better safe than sorry’.

Bij Centrum Mahaai was het een gekkenhuis. Toen een consument werd gevraagd wat hij van de situatie vond, zei hij: ,,Te gek voor woorden. Een of andere gek komt met coronavirus naar Curaçao en nu is iedereen als een kip zonder kop aan het inslaan. Iedereen is gek geworden en moet nu hamsteren.” Levensmiddelen zoals rijst, pasta en voedsel in blik, maar ook wc-papier werden massaal ingeslagen. Ook in de Staten was hier volop aandacht voor en na vele vragen van parlementariërs benadrukte de minister van Gezondheid dat het hamsteren onnodig is.

Gezien de meest recente ontwikkelingen in Europa, waarbij het coronavirus zich naar het laat aanzien anders ontwikkelt dan eerder in China en het aantal doden als gevolg daarvan relatief hoger is, heeft premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao een ‘staat van crisis’ uitgeroepen en uit voorzorg het luchtruim afgesloten voor verkeer uit Europa (lees: Nederland).

Dat heeft hij vrijdag tijdens een spoedpersconferentie bekendgemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd eveneens bevestigd dat Curaçao te maken heeft met een eerste geval van Covid-19. Het betreft een Europees-Nederlandse man van 69 jaar die samen met zijn vrouw met vakantie op Curaçao is. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is het een geïsoleerd geval, maakt de man het naar omstandigheden goed en is er vooralsnog geen sprake van verdere besmetting. De man wordt constant in de gaten gehouden en de situatie wordt gemonitord, aldus Gerstenbluth.

De maatregel om het luchtverkeer vanuit Europa af te sluiten, kan ‘overkomen als drastisch’, maar is gezien de onzekerheid over het virus juist genomen om de laatste ontwikkelingen grondig te analyseren, zo gaven Rhuggenaath en Gerstenbluth aan. Ook Camelia-Römer gaf aan dat de preventieve maatregel een kwestie was van ‘better safe than sorry’.

De maatregel geldt niet voor ‘outbound’ vluchten; personen die vanuit Curaçao willen vertrekken, kunnen dit gewoon doen. Over de vluchten vanuit de Verenigde Staten naar Curaçao is nog geen besluit genomen. ,,Deze situatie gaan we nu evalueren”, aldus de premier.

Mogelijk kunnen personen vanuit Nederland – familieleden en/of zakenlieden die voor werk in Europa zijn – later op gecontroleerde wijze naar het eiland terugkeren, aldus minister Camelia-Römer, dit moet echter nog ingevuld worden.

Curaçao ontvangt dagelijks gemiddeld drie vluchten van KLM en TUI vanuit Nederland (het gaat dan al snel om dagelijks 700-800 passagiers); ook is er met Condor een regelmatige luchtverbinding met Duitsland.

