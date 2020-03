AD | Run op mondkapjes

Willemstad – Een virus wordt er niet door tegengehouden en dus ook het nieuwe coronavirus niet. Ondanks deze heldere boodschap is er op Curaçao toch een run op mondkapjes.

Dat liet epidemioloog Izzy Gerstenbluth van Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz) gistermiddag weten tijdens een persconferentie samen met minister Suzy Camelia Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Gerstenbluth benadrukt dat de verkrijgbare mondkapjes geen adequate manier zijn om jezelf tegen Sars-CoV-2, zoals het virus officieel bekendstaat, te beschermen.

,,Het beste is om afstand te houden van mensen die hoesten en niesen, want het virus wordt via druppeltjes overgebracht”, zegt Gerstenbluth. ,,Laat je niet gek maken, een mondkapje houdt het virus niet tegen, je hebt het niet nodig.”

Daarnaast blijft de belangrijkste boodschap: regelmatig handen wassen met water en zeep. Mocht dat niet voorhanden zijn, dan is desinfecterende handgel met minimaal 60 procent alcohol een goed alternatief. Inmiddels zijn volgens Gerstenbluth de handgels ook nog maar mondjesmaat te vinden op het eiland. Hij benadrukt dat wassen met water en zeep volstaat.

G&Gz vraagt botika’s, supermarkten en toko’s mee te helpen grote schaarste te voorkomen door een limiet te stellen aan het aantal producten dat per persoon kan worden verkocht. Wat er is aan handgels en mondkapjes moet efficiënt en effectief worden gebruikt, dus alleen als het nodig is.

Tot gisteren was er nog altijd geen geval van coronabesmetting bekend op Curaçao. De geruchten over een persoon in Tera Kòrá die besmet zou zijn, wijst hij naar het land der fabelen.

,,Daar is inderdaad iemand uit China teruggekomen, maar die is niet ziek. Deze persoon zit vrijwillig veertien dagen in quarantaine, maar dat is wat ons betreft niet nodig omdat hij geen ziekteverschijnselen vertoont.”

Het nieuwe coronavirus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken. Alleen wie symptomen van de ziekte vertoont, zoals koorts, hoesten en niezen, kan andere mensen besmetten. ,,Wie niet ziek is, vormt geen gevaar voor anderen”, zegt Gerstenbluth. Daarop is het beleid van G&Gz ook gericht. De immigratiedienst controleert of mensen in een periode van twee weken in een van de landen zijn geweest waar het virus zich onder veel mensen heeft verspreid. De lijst wordt steeds bijgewerkt en bevat nu bijvoorbeeld ook Italië. Wie niet ziek is, krijgt een ‘health alert’ mee. Daarop staat wat je moet doen als je toch ziekteverschijnselen krijgt. Thuisblijven is dan het devies. Gerstenbluth: ,,Wij staan in direct contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) en krijgen vanuit Nederland meerdere keren per dag een update.”

Dat het virus vroeg of laat ook op Curaçao zal opdoemen, is een ding dat zeker is. ,,Dat moment proberen we zo lang mogelijk uit te stellen. Maar als het eerste geval er dan is, dan is het zaak een grote uitbraak te voorkomen. Mensen zijn nog niet immuun voor het nieuwe virus”, zegt Gerstenbluth.

Dan gaat het erom de kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen en ervoor te zorgen dat er op sociaaleconomisch niveau geen problemen ontstaan. ,,Maar er gaan meer mensen dood aan andere ziektes, zoals kanker, hartkwalen en complicaties van diabetes, dan aan een virusinfectie.”

Bron: Antilliaans Dagblad