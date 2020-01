AD | Sara (17) uit Haaksbergen oog in oog met duo dat haar wilde doden op Curaçao

Algemeen Dagblad | José de Bruin

Ze werd beroofd, ontvoerd, aangerand, vastgebonden en naakt van de rotsen gegooid tijdens haar stage op Curaçao, vorig jaar augustus. Vrijdag legde de 17-jarige Sara* uit Haaksbergen een indringende verklaring af bij het Hof van Justitie in Willemstad. Ze vloog er speciaal voor terug naar het eiland. ,,Ik moest erbij zijn.’’

De voorgeleiding van de twee verdachten was vrijdag. Het is de eerste keer dat de Twentse oog in oog staat met de twee verdachten: een 34-jarige vrouw en een 30-jarige man, beiden geboren op Curaçao. Gekleed in oranje overals, de voeten geboeid. Ogenschijnlijk onaangedaan horen ze het betoog van hun slachtoffer aan. Als enigen: er is niet veel publiek bij maar de mensen die er zijn, zijn emotioneel.

Sara had tot 25 augustus een heerlijke stage. Werken op een wit zandstrand, temperaturen van rond de 30 graden, na het werk afkoelen met een duik in de azuurblauwe Caraïbische zee en uitgaan op de leukste feesten: ze is 17 en zag, net als zoveel stagiaires, een leven op Curaçao helemaal zitten. Ze was er vaker geweest, kende het eiland. Geen vuiltje aan de lucht. Tot de droom veranderde in een nachtmerrie.

Niemand kan mij helpen. Ik heb geen leven meer

Sara

Leven afgepakt

,,Ik moest mijn verhaal vertellen’’, verklaart Sara. Zaterdag stapte ze op het vliegtuig terug, gisteren was ze weer thuis in Haaksbergen. ,,Ik heb geen toekomstdromen meer. Ze hebben mijn leven van me afgepakt. Ik weet niet eens of ik nog wel kinderen wil. Een stukje van mij liet ik achter op die rots’’, vertelt ze, snikkend. Ze kampt met slapeloosheid en angsten. ,,Er is geen therapeut in Nederland die weet wat ze met mijn zaak aan moeten. Niemand kan mij helpen. Ik heb geen leven meer.’’

Haar huiveringwekkende verhaal begint zaterdagavond 25 augustus. Ze bezoekt met vrienden een van de bekendste happy hours, gaat door naar een ander feestje maar wil dan naar huis. Een vriendin brengt haar met tegenzin – die wilde blijven – een stuk op weg. Ze krijgen daar een discussie over in de auto, die zo hoog oploopt dat ze de auto wordt uitgezet. ,,Ik besloot naar het dichtstbijzijnde tankstation te lopen. Dat leek me een veilige plek. Veel mensen en veel camera’s.’’

Fout

Ik ben ingestapt. De domste fout van mijn leven

Sara

De 17-jarige Twentse is niet naïef, niet dom en zeker niet op haar mondje gevallen. Ze kent de risico’s van midden in de nacht in je eentje op straat lopen op Curaçao. Bij het tankstation belt ze een taxi. De Curaçaose die nu wordt voorgeleid, weet bij dat tankstation Sara’s vertrouwen te winnen. ,,Ze vertelde me dat het niet veilig was om in mijn eentje, midden in de nacht, te wachten. Ze bood aan om me naar huis te brengen. Ik ben ingestapt. De domste fout van mijn leven.’’

Nadat ze is ingestapt en een paar minuten onderweg is voelt ze ineens vanachter haar stoel twee handen rond haar nek. De handen die ze ruim een half jaar later nog elke nacht rond haar nek voelt. Ze wordt gewurgd, het wordt zwart voor haar ogen. ,,De vrouw zei tegen mij of mijn moeder me niet geleerd had, niet bij vreemden in te stappen. Ik zei dat ze me dat wel geleerd had. Waarop de vrouw tegen me zei: nu is het te laat.’’ De nagels van de vrouw hebben nog weken in haar bovenbeen gestaan, vertelt ze, gesteund door haar moeder.

Pintransacties

Het tweetal dwingt haar geld op te nemen bij verschillende pinautomaten. Daarbij krijgt de Twentse stagiaire opdracht om te lachen en te doen alsof er niets aan de hand was. De transactie mislukt. De 30-jarige man loopt zenuwachtig achter haar langs en neemt haar later in een wurggreep weer mee. Het zijn deze beelden die anderhalf maand later, op 3 oktober, worden vrijgegeven en die leidden tot de arrestatie van de twee. Ze geven zichzelf aan bij de recherche.

Als het pinnen niet lukt, wordt ze geblinddoekt met haar eigen string, haar armen worden vastgebonden met een stuk stof en haar voeten met haar eigen bh. ,,Het is zo bizar, ik dacht urenlang ‘dit was het dan’.’’ Met haar hoofd op zijn schoot rijden ze een heel stuk. Geen idee waarheen. ,,Je voelt je zo machteloos.’’ Ze wordt verder ontkleed en aangerand. ,,Vervolgens werd ik door de vrouw aan mijn haren omhoog getrokken. Daarin zat zoveel haat. Het leek wel alsof ze er van genoot.’’ Vervolgens worden er naaktfoto’s en -video’s van haar gemaakt.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding).

Van de rotsen gegooid

Daarna wordt ze weerloos van de rotsen gegooid. Ze komt even op adem als ze vertelt over haar val. Ze belandt met haar rug en vervolgens met haar arm op een rots. Pas als ze in het water valt beseft ze wat er is gebeurd en realiseert ze zich dat ze in zee ligt. Ze kan haar voeten snel los krijgen en verstopt zich onder de rots. Ze breekt als ze vertelt dat er zelfs met een zaklamp naar beneden is geschenen om te kijken of ze wel echt dood was.

Ik dacht: ik stop. Dan is het tenminste voorbij

Sara

Het 17-jarige meisje begint steeds heftiger te huilen als ze vertelt over de keuze die ze toen moest maken. Zwemmen. Maar welke kant op? Ze zwemt een hele poos, maar langzaam komt het besef dat ze geen idee heeft welke kant ze op gaat en de stroming van de overdag knalblauwe zee is ‘s nachts verraderlijk en het water is pikkedonker. „Ik dacht: ik stop. Dan is het tenminste voorbij. Maar ik kon niet stoppen. Ik hoorde de stem van mijn moeder in mijn hoofd en dacht aan het verdriet wat ze zou hebben als ik er niet meer was.’’

Ze zwemt, ziet dat ze bijna voorbij een strand zwemt, Grote Knip. ,,Het gevoel wat ik kreeg toen ik weer grond onder mijn voeten had is onbeschrijfelijk.’’ Een half uur later wordt ze op het strand gevonden door een vrouw. Ze looft het Korps Politie Curaçao, dat goed werk leverde en heel betrokken was. Veel agenten zitten in de zaal. Ze wilde de verdachten toespreken, zodat ze zouden horen wat ze hebben aangericht. ,,Ik wil dat ze weten wat ze met me hebben gedaan’’, zegt ze.

Waarschuwing

En ze wil iedereen – vooral meisjes – waarschuwen. ,,Stap niet zomaar bij iemand in de auto die je niet kent. Iedereen kan in en in slecht zijn. Zelfs een vrouw. Wees alert.’’

Het duo staat terecht voor poging tot moord of doodslag, poging tot zware mishandeling, vrijheidsberoving, het afnemen van verschillende goederen door middel van een overval of afpersing en aanranding. De vrouw heeft geen advocaat: op het eiland wil niemand haar verdedigen. Er is een piketofficier gevonden die de verdediging nu op zich neemt, maar die sluit pas aan tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, in maart. Of Sara er dan ook bij zal zijn, is nog niet duidelijk.

*Sara is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

Bron: Algemeen Dagblad