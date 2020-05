AD | Schepen mogen langer aanmeren

Willemstad – Schepen mogen van nu af aan in afwachting van het aantrekken van de markt, voor langere periode in de Curaçaose haven aanmeren. Dat hebben de Curaçao Ports Authority (CPA) en de overheid bekendgemaakt.

Het eerste schip dat gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, is het cruiseschip Coral Princess van de cruisemaatschappij Princess Cruises. Dat schip is zaterdag 16 mei om 8.00 uur aan de Megapier Jackie Voges aangemeerd en heeft een minimumaantal van 192 personen aan boord, die geen van allen van boord mogen gaan.

,,Eenieder moet 14 dagen in quarantaine aan boord blijven waarna iedereen getest zal worden door functionarissen van de Gezondheidsdienst”, aldus CPA. ,,Pas op het moment dat alle testen een negatief resultaat opleveren, zal worden toegestaan dat (deel van) de bemanningsleden van boord zal mogen gaan, indien nodig.”

Cruisemaatschappijen wereldwijd zijn momenteel op zoek naar het onderbrengen van hun schepen in veilige havens die beschikken over de benodigde aanmeerfaciliteiten, terwijl de cruisesector in afwachting is van het aantrekken van de markt. Verschillende overheidsbedrijven en overheidsinstanties hebben gezamenlijk een plan opgesteld om deze diensten aan de cruisemaatschappijen te kunnen bieden, ter stimulering van economische activiteiten in de havens, te allen tijde rekening houdend met de door de overheid afgekondigde voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van de crisis in verband met het coronavirus.

Ook CPA heeft in dit kader de overheid van Curaçao benaderd met het verzoek om toe te staan dat cruiseschepen voor lange termijn op het eiland kunnen aanmeren, met enkel een beperkt aantal bemanningsleden aan boord.

De ministeries van zowel Economische Ontwikkeling; Gezondheid, Milieu en Natuur; Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; als Algemene Zaken hebben volgens CPA hun volledige medewerking verleend om dit te kunnen realiseren. Ook Refineria di Kòrsou (RdK) heeft haar ligplaatsen aangeboden om de schepen onder te brengen.

De gezamenlijke medewerking van alle bedrijven en overheidsinstanties heeft geleid tot het eerste cruiseschip, Coral Princess van de cruisemaatschappij Princess Cruises, dat Curaçao heeft gekozen als bestemming voor het aanmeren voor lange termijn. Coral Princess is 294 meter lang en heeft 192 personen aan boord.

De overheid bevestigt zelf ook de ‘lay-up’ van schepen de komende periode.

,,Schepen zullen aanmeren op Curaçao en hun voorraad van onder andere water en voedsel aanvullen. De schepen die een verzoek indienen voor een lay-up zullen alleen bemanning aan boord hebben en geen passagiers. De bemanning blijft verplicht twee weken aan boord en zullen daarna worden getest. Als blijkt dat alle bemanningsleden coronavirusvrij zijn, kunnen ze het schip met toestemming van de havenmeester verlaten. Dit gebeurt op gecontroleerde wijze”, aldus het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

De komende weken zullen volgens VVRP meer schepen aanmeren in de Sint Annabaai, bij de megapier en bij Bullenbaai.

,,Dit is een unieke kans voor Curaçao. De schepen zullen tijdelijk hier aanmeren en betalen daar ook voor. Het schip wordt voorzien van een havenservice en kan na een controle door de lokale autoriteiten een zogeheten ‘shore leave’ krijgen. Dan kan de bemanning het schip verlaten en het eiland bezoeken. Schepen kunnen enkele weken of maanden aangemeerd blijven, totdat zij weer worden ingezet”, aldus het persbericht van VVRP.

De Maritieme Autoriteit van Curaçao zal binnenkort een advertentie voor schepen plaatsen, een zogeheten ‘notice to shipping’ waarin meerdere havenactiviteiten worden aangekondigd. ,,Ook de Curaçaose haven kent nu dus een nieuw normaal”, zo stelt VVRP tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad