AD | SER: Zwak beheer van e-zones

Willemstad – De regering voert een zwak beheer in de economische zones van Curaçao. Er is weinig controle op bedrijven.

Ook wordt er niet nagegaan in hoeverre de bedrijven voldoen aan de vereisten in de Landsverordening economische zones (EZ 2000).

Dat constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een onlangs uitgegeven advies over de handel in Venezolaans goud via Curaçao. Goudbedrijven in de economische zone voldoen niet aan de nieuwe regelgeving zoals opgenomen in de Landsverordening belastingherzieningen 2018 en de Landsverordening economische zones (EZ 2000), zo wordt geconstateerd.

In de nieuwe regelgeving is namelijk verplicht gesteld dat een bedrijf pas toegelaten wordt in een economische zone als van dit bedrijf verwacht kan worden dat het zal bijdragen tot de economische ontwikkeling van Curaçao door de export van goederen – oftewel de instroom van deviezen – én tegelijkertijd door de bevordering van de werkgelegenheid. ,

,Echter, goudbedrijven in de economische zone leveren geen deviezen op, aangezien de geldstromen buiten Curaçao om gaan”, aldus de SER. Bovendien moet er voldaan worden aan de reële aanwezigheid van een bedrijf, ook van bedrijven die al (vóór de nieuwe regelgeving) gevestigd zijn in een economische zone.

Hierover beklaagt de SER zich:

,,In eerdere adviezen heeft de SER gesteld dat, indien een vennootschap eenmaal toegelaten is tot een economische zone, in de praktijk nauwelijks meer wordt gecontroleerd of de vennootschap inderdaad nog voldoet aan de voorwaarden, waaronder toezicht aangaande hun bijdrage aan de economie van Curaçao.”

Als voorbeeld geeft de SER het gegeven advies over de instelling van een economische zone te Parera (E-zone Amicorp). Daarin wordt het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gevraagd om een rapportage van de totale bijdrage aan de economie van de totaliteit van bedrijven gevestigd in de verschillende economische zones.

Maar: ,,De SER heeft in zijn advies geconstateerd dat MEO wel jaarrapportages ontvangt van enkele beheerders van economische zones, evenwel niet van alle beheerders. Tevens heeft de SER geconstateerd dat er geen analyse door MEO heeft plaatsgevonden van de totale bijdrage aan de economie door de totaliteit van de bedrijven gevestigd in verschillende economische zones.”

In 2013, alweer zes jaar geleden, heeft de regering naar aanleiding van een SER-advies over de economische zone Mahuma, aangegeven voornemens te zijn om de Landsverordening EZ 2000 te wijzigen in die zin dat er eisen worden gesteld aan de minimale bijdrage in reële zin aan de economie van Curaçao.

,,Voor zover het secretariaat bekend, is dit tot op heden niet gebeurd”, aldus de SER.

Bron: Antilliaans Dagblad van 21 december 2019

Naschrift KKC:

Het SER advies is hier te vinden