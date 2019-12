AD | Seroe Preto heuvel vol licht

Oranjestad – Wat veertig jaar geleden begon als een inititief van een paar buren met twee dozen lichtjes en 25 spots, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een heuvel vol licht, die steeds weer een ander thema laat zien.

Al vroeg in het jaar wordt een ontwerp gemaakt en daarna zijn talloze buurtbewoners onvermoeibaar in de weer om de vele duizenden lichtjes langs bomen en struiken, trappen en gevels te monteren.

Hun noeste arbeid word zeer gewaardeerd, want bijna ieder Arubaans gezin gaat in de Kersttijd wel een keertje naar Seroe Preto, ook al moet daarvoor een stevige file worden getrotseerd. Ook bussen met toeristen komen langs om van het het schouwspel te genieten dat omlijst wordt met kerstmuziek van Arubaanse bodem.

Het belangrijkste aspect van het project schuilt echter niet in de aantrekkingskracht voor anderen, maar in de eenheid en samenwerking in de buurt. Juist om die reden besloten de jongeren uit de buurt om de traditie niet verloren te laten gaan, maar een nieuwe manier te zoeken om die voort te zetten.

Ze vonden die in de samenwerking met Elmar. De electriciteitsmaatschappij heeft een permanent station voor zonne-energie neergezet naast de beroemde heuvel. Die levert voldoende stroom op voor het project Fin di Aña.

Bron: Antilliaans Dagblad