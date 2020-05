AD | Sint Maarten staakt grenscontrole

Philipsburg – Het Nederlandse Sint Maarten heeft besloten de grenscontroles te staken en vrije beweging van burgers van het Franse Saint Martin naar Sint Maarten toe te staan.

De Franse kant blijft echter wel personen die vanuit de Nederlandse kant het Franse grondgebied willen betreden, controleren.

Premier Silveria Jacobs zei na beraadslaging afgelopen vrijdag 15 mei, dat op basis van de afname van het aantal coronagevallen besloten is dat het niet langer nodig is om de grenscontroles en bewegingsbeperkingen tussen de twee gebieden voort te zetten. Sinds gisterochtend controleert de politie van de Nederlandse zijde de binnengrenzen van Sint Maarten niet meer. De container die door de politie aan de Oyster Pond-grens is geplaatst om het aantal te controleren grenzen te minimaliseren, werd gisteren ook verwijderd.

De politie zal haar energie opnieuw richten op versoepelingsmaatregelen en erop toezien dat de veiligheid tijdens dit proces wordt gehandhaafd, aangezien bedrijven vanochtend weer gefaseerd opengaan. Jacobs zei dat het politiekorps de avondklok die van 21.00 uur tot 6.00 uur geldt, zal blijven handhaven.

,,Net als voor de noodtoestand heeft de Nederlandse kant van het eiland geen ontheffingen meer nodig. Als een klein eiland van 37 vierkante mijl hebben we ons uiterste best gedaan om maatregelen te synchroniseren met onze noordelijke tegenhangers om de bevolking te beschermen tegen de verspreiding van dit virus, waardoor onze burgers soms wat stress ondervinden met familie- en economische banden aan beide kanten.

We zien dat dit niet langer nodig is omdat de Covid-19-gevallen goed onder controle zijn en het tijd is om nog verder te normaliseren. Nu onze bedrijven weer opengaan, zullen meer mensen toegang moeten hebben tot hun bedrijf of werkplek, waardoor grenscontrole nu onredelijk wordt”, aldus Jacobs.

De testcampagne van de Collective Prevention Services (CPS) wordt nog tot volgend weekend voortgezet. Tijdens de week is normaal verkeer echter toegestaan om personen de kans te geven om de kost te verdienen en de economie weer op gang te krijgen, terwijl de richtlijnen voor veiligheid van werknemers en klanten worden gehandhaafd, zo gaf de premier aan.

,,Na besprekingen met onze Franse tegenhangers op zaterdagochtend, waar ze op de hoogte waren van het besluit van de Raad van Ministers, werd door Madame la Prefet Feucher bevestigd dat de Franse gendarmes de controles zullen handhaven, aangezien ze extra tijd nodig hebben om te evalueren of hun inperkingsinspanningen via gemeenschapstests succesvol zijn geweest. Voorlopig zullen onze Franse tegenhangers dus ontheffingen blijven eisen om verplaatsing naar het Franse Saint Martin mogelijk te maken”, aldus Jacobs.

Jacobs had van de president van het Franse grondgebied begrepen dat hij de minister van overzeese gebiedsdelen Annick Girardin heeft geadviseerd om ook de grenscontroles bij Frans Saint Martin op te heffen. De minister-president zei: ,,Onze bevolking is zich veel meer bewust van de gevaren van het virus en zal de richtlijnen blijven volgen; te allen tijde een mondkapje dragen, sociale afstand van twee meter aanhouden en regelmatig goede handhygiëne beoefenen om een tweede golf te voorkomen.

Ons gedrag bepaalt het succes van onze versoepeling van maatregelen. Er zijn helaas momenten waarop onze verschillende systemen niet kunnen synchroniseren, als zodanig zullen we doorgaan met het bespreken van beste praktijken in de toekomst en ons best doen om samenwerking te bevorderen terwijl we de maatregelen versoepelen en ons blijven inzetten tegen de verspreiding van het coronavirus.”

Bron: Antilliaans Dagblad