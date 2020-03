AD | Sint Maarten stelt avondklok in

Philipsburg – Ook op Sint Maarten is sinds gisteravond een avondklok van kracht. Dit werd zondag door premier Silveria Jacobs aangekondigd. De avondklok geldt van 20.00 tot 6.00 uur. Dat meldt The Daily Herald.

De minister-president wees erop dat de avondklok het doel heeft inwoners ervan te weerhouden om ’s avonds uit huis te gaan. Tegelijkertijd gaf ze aan dat een grote meerderheid van de bevolking de dreiging serieus neemt en zich aan de regels houdt. Jacobs voegde eraan toe dat er bij de Koninkrijkspartners om militaire hulp is gevraagd, maar dat er nog steeds op antwoord wordt gewacht.

Sinds gisteren 12.00 uur is beweging aan de Nederlandse kant van Sint Maarten beperkt tot spoeduitjes. Uit huis gaan is alleen toegestaan om te gaan werken of om essentiële diensten te verlenen. Essentiële bedrijven blijven open.

Restaurants blijven open onder de strikte voorwaarde dat ze zich aan strenge regels houden. Zo mag niet langer alcohol worden verkocht en mag er niet in het restaurant gedineerd worden. De restaurants mogen enkel opengaan voor delivery of take-out. Het restaurant dat zich niet aan de regels houdt, wordt gesloten tot de beperkingsmaatregelen zijn opgeheven, zo waarschuwde Jacobs. ,,Er zijn geen waarschuwingen of boetes meer”, aldus de premier.

Een ander punt van zorg was de veelvoorkomende klacht dat sommige personen hun quarantaine of isolement niet naleven en hun huis gewoon verlaten. De afdeling Volksgezondheid zal deze mensen een contract laten tekenen waarin wordt bepaald dat indien de overeenkomst wordt geschonden, zij zullen worden geplaatst in een door de overheid gekozen verplichte voorziening totdat de periode voor quarantaine of isolatie voorbij is.

Van de zes gevallen van Covid-19 aan Nederlandse zijde liggen er twee in het ziekenhuis met lichte luchtwegklachten. Ze zijn niet aangesloten op beademingsapparatuur, maar worden wel voorzien van zuurstof, aldus de premier. Vier anderen zijn thuis goed geïsoleerd en houden zich aan het protocol. Testen op het virus aan Nederlandse kant ‘wordt hopelijk deze week mogelijk’.

Jacobs deed een beroep op de bevolking om thuis te blijven. ,,De samenwerking tussen Sint Maarten en Saint Martin is puur om iedereen veilig te houden, inclusief bezoekers die hier vastzitten. We verwachten dat iedereen meewerkt, zodat we ons aantal laag kunnen houden. Je hebt gezien hoe andere landen overweldigd zijn. Ons land bestaat slechts uit 37 vierkante mijlen. Er kan slechts één persoon voor nodig zijn die de regels niet volgt om hier een zeer ernstige situatie te creëren.”

Bron: Antilliaans Dagblad