AD | Sint Maarten vanaf 1 juli waarschijnlijk weer open

Philipsburg – 1 Juli is de vroegste datum waarop Sint Maarten zijn luchthaven kan heropenen om bezoekers te ontvangen. Dat meldde Ludmila de Weever, minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie (TEATT) woensdag, aldus The Daily Herald.

De minister waarschuwde echter dat deze voorlopige heropeningsdatum sterk afhangt van de vraag of ‘alles op het eiland stabiel blijft in termen van geen nieuwe (Covid-19-)gevallen’. Het land heeft een interne deadline van 15 juni om alle vereiste richtlijnen voor bezoekers die naar het land komen af te ronden en door te geven aan alle belanghebbenden.

De minister zei dat de autoriteiten momenteel overwegen om reizen vanaf zustereilanden zoals Saba, Sint Eustatius, Curaçao, Bonaire en Aruba, evenals Anguilla en St. Barths, weer toe te staan. ,,In de volgende fase en tot we de luchthaven heropenen, zullen we kijken naar reizen tussen de eilanden die als Covid-19-vrij worden beschouwd. Hier wordt nu aan gewerkt.”

Lokaal wordt sterk ingezet op de handhaving van protocollen voor openbare ruimtes. Dit zal een gezamenlijke inspanning zijn van de ministeries van TEATT, Justitie en gezondheidsinspecteurs. ,,We gaan de verantwoordelijkheden delen en ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd voordat we er zelfs maar aan kunnen denken om open te staan voor extra personen die terugkomen naar het eiland”, aldus De Weever. Volgens de bewindsvrouw wilden sommige naburige eilanden graag 1 juni aankondigen als de datum waarop Amerikaanse gasten zonder restricties konden worden verwelkomd, maar dit ging niet door. ,,Een van de problemen die zich hebben voorgedaan is dat landen die voorbarig zijn met het openstellen van hun luchthavens, uiteindelijk vluchten hebben geannuleerd vanwege de hoge eisen die ze aan hun bezoekers stelden”, zei De Weever.

Op Sint Maarten is eerst getracht de pandemie onder controle te krijgen en te beheersen, aldus de minister. ,,We waren nog aan het bepalen wat voor ons de beste datum was om te openen. Economisch gezien moet het snel gebeuren, wat gezondheid betreft zouden we het graag later willen. We moeten de perfecte balans vinden voordat we ons land weer openstellen. Dus de vroegste datum is 1 juli.”

Ze maakte duidelijk dat eventuele wijzigingen voor reizen tussen de zustereilanden en Covid-19-vrije eilanden tussen nu en de komende 27 dagen, vóór 1 juli, zullen worden doorgevoerd.

Bron: Antilliaans Dagblad