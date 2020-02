AD | Slavenregisters op 1 juli open

Willemstad – Het Nationaal Archief Curaçao is in samenwerking met de University of Curaçao (UoC) en met bijstand van de Radboud Universiteit in Nijmegen het project ‘Openbaar maken Curaçaose slavenregisters’ gestart.

Doel is dat op 1 juli 2020 – de dag van de herdenking van de afschaffing van de slavernij – de registers opengaan voor het algemeen publiek. Dan wordt er dus een database beschikbaar gesteld waarin alle gegevens zijn verwerkt van de slavenregisters die tot nu toe in heel oude boeken goed bewaard zijn gebleven in het Curaçaose archief.

Waren tot nu toe alleen de gegevens toegankelijk van vrijgekomen slaven die officieel in het bevolkingsregister staan ingeschreven, nu wordt het ook mogelijk inzage te krijgen in de levens van ongeveer 12.000 tot 13.000 tot slaaf gemaakten die in de slavenregisters staan beschreven.

,,Dan kunnen mensen op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis en komt er inzicht in hoe slavernij gefunctioneerd heeft”, aldus dr. Coen van Galen, demografisch historicus verbonden aan de Radboud Universiteit, die op dit moment voor het project op Curaçao is. Vanuit zijn ervaring met een gelijksoortig project dat hij in Suriname leidde, kan hij vertellen wat de gegevens met mensen doen.

,,Ten eerste is het belangrijk dat er nu heel veel gegevens beschikbaar zijn over de mensen in slavernij op Curaçao. Tot nu toe was er namelijk meer bekend over de ‘Shons’, de slaveneigenaren, de landhuizen en plantages. Daarnaast zullen mensen nu beter snappen hoe slavernij gewerkt en gefunctioneerd heeft. Er komt namelijk inzicht in geboorte en overlijden, koop en verkoop, leeftijden en namen.

Hieruit wordt veel meer voelbaar wat voor een vaak onmenselijk leven deze mensen in slavernij geleid hebben. Zo zien we bijvoorbeeld dat ze geen achternaam hebben, dat kinderen alleen bij een moeder horen in het register en het dus niet bekend is wie de vader is, hoe de eigenaar de mensen in zijn bezit een naam geeft en wat voor naam, maar ook wie er gestraft worden en hoe, wie er ontsnapt en vrijgemaakt wordt, om maar enkele voorbeelden te noemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad