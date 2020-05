AD | Slecht gedrag op eerste ‘vrije dag’

Willemstad – De bevolking heeft afgelopen vrijdag, de dag dat de ‘shelter in place’ en de ‘kentekenplaat van de dag’-maatregel waren opgeheven, slecht gedrag vertoond. Er vond die dag volgens de politie een grote hoeveelheid auto-ongelukken plaats.

Het afgelopen weekend zijn in totaal 31 instellingen bezocht, waarvan er zestien alles op orde hadden en drie gesloten moesten worden. Sommige bedrijven kregen een waarschuwing.

Opvallend was vooral de samenscholing bij 19 etablissementen, evenals het niet houden aan de avondklok die van 21.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s ochtends geldt, aldus de politie. Enkele keren werd niet voldaan een de hygiëneregels. De gesloten etablissementen mogen pas weer op donderdag 13 mei open.

,,Als na controle alsnog blijkt dat er niet voldaan wordt aan de regels, dan dreigt sluiting voor onbepaalde tijd”, zo waarschuwt de politie. Het Korps Politie Curaçao (KPC) doet een beroep op de gemeenschap om nu niet alle regels plotseling te ‘vergeten’ en goed voor zichzelf en elkaar te zorgen.

De minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), deed in de persconferentie zaterdag ook verslag van het opvallende beleid van sommige botika’s (apotheken) die ineens de regels voor hygiene en sociale afstand hadden losgelaten.

,,We zijn in een nieuwe fase beland, maar nog steeds in de coronacrisis, het is niet voorbij. Als we nu weer terugmoeten naar een lockdown worden de mensen gestraft die zich wel goed gedragen. Vanaf vandaag gaan het KPC, het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) strenger controleren. De minister wijst er nog eens op dat de twee meter afstandregel blijft gelden en dat er niet meer dan 25 personen tegelijk bij openbare gelegenheden mogen zijn.

In tegenstelling tot de afgelopen weken, richt het KPC nu weer de aandacht volop op criminele activiteiten en verkeersovertredingen.

,,Dit is noodzakelijk omdat er weer meer mensen op straat zijn en de misdadigers hier ongetwijfeld misbruik van zullen maken”, aldus de politie. Dit betekent dat de capaciteit moet worden verdeeld tussen preventie, repressie, maar ook het naleven van de Covid-19-maatregelen.

Bron: Antilliaans Dagblad