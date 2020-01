AD | Spanning stijgt onder boze toeristen

Willemstad – De spanning onder de toeristen die bij het On Vacation Hotel naast het World Trade Center te Piscadera verblijven, liep gisteren verder op. De met name Colombiaanse toeristen filmden de gebeurtenissen bij het hotel en deden een beroep op Colombiaanse media kennis te nemen van de situatie die zij op Curaçao ervaren.

De toeristen hebben maanden eerder een all-inclusive pakket gekocht, maar hebben sinds aankomst bij het hotel geen eten gekregen. ,,We hebben betaald en dus hebben we er recht op”, zo zei een boze toerist tegenover TV Direct. ,,We hebben inmiddels begrepen dat het personeel niet is uitbetaald. Dat is niet eerlijk, en wij zijn hier nu ook de dupe van.”

Gisteren werd duidelijk dat het personeel nog geen salaris heeft gekregen en daarom het werk heeft neergelegd. Kenneth Valpoort van vakbond Horecaf liet weten dat hij de directie van het hotel van tevoren heeft gewaarschuwd dat dit de gevolgen zullen zijn, namelijk dat het personeel het werk neer zou leggen.

,,Ik heb ook ruim een week geleden contact gehad met Hugo Clarinda en Hensley Koeiman (respectievelijk waarnemend directeur CTB en minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, red), maar er is niets gebeurd. En nu zitten we met de gebakken peren”, aldus Valpoort.

Een personeelslid verklaarde dat de werknemers al vijf maanden moeilijkheden ervaren bij het krijgen van hun salaris aan het einde van de maand. ,,Het einde van de maand komt en gaat en we krijgen niet uitbetaald. Soms op de 12e of de 13e van de volgende maand ook nog steeds niet.” Daarom werd het werk neergelegd. ,,Dit is voor ons onacceptabel geworden. Dit trekken we niet langer. Elke maand is het hetzelfde.”

De werknemers die gisterochtend toch op het werk kwamen opdagen, werden bij aankomst niet tot het gebouw toegelaten. Volgens een personeelslid waren de lokale werknemers vervangen voor buitenlands personeel. Toen minister Hensley Koeiman (MAN) van SOAW dit hoorde, kwam hij zelf poolshoogte nemen, maar werd weinig wijzer omdat de directie zelf niet aanwezig was.

,,We hebben begrepen dat de eigenaren vanmiddag aankomen en dan moeten we maar even gaan kijken wat er precies speelt”, aldus Koeiman.

Ook de inspectie van SBAB is bij het hotel gaan kijken. Angelo Pichardo, inspecteur bij SBAB, gaf aan TV Direct te kennen dat SBAB het hotel al langere tijd onderzoekt. ,,We zijn in gesprek met de eigenaren zodat ze hun financiële verplichtingen – zowel jegens het personeel als fiscaal – nakomen. We willen niemand duperen, maar ze moeten wel hun plichten nakomen. We hebben het hotel vorig jaar al drie keer bezocht en uitgelegd wat de wetten die hier gelden, precies inhouden.”

Tegenover deze krant verklaarde de Curaçao Tourist Board (CTB) gisteren dat het de situatie bij het On Vacation Hotel nauwlettend monitort. Maar wat daar precies aan de hand is, kon de woordvoerder van het toeristenbureau, Sonairie Kleinmoedig, niet zeggen. Wel zijn de negatieve berichtgevingen voldoende reden voor het CTB om iets te doen.

De Ontvanger der belastingen, Alfonso Trona, weerspreekt geruchten dat de Belastingdienst daar beslag heeft laten leggen. De Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) laat weten dat On Vacation geen lid is van de vereniging.

Het Hotel bij Parasasa heeft al verschillende naamsveranderingen en waarschijnlijk ook overnames ondergaan. Het begon als Clarion Hotel & Suites. Daarna heette het Cala Hotel. Sinds 2018 werd het hotel geëxploiteerd door de Colombiaanse Groep On Vacation van de Colombiaan Carlos Londoño. De groep heeft sinds december 2016 op Curaçao een besloten vennootschap gevestigd, On Vacation bv, dat opereert onder de handelsnaam On Vacation Beach Curaçao.

De procuratiehouder is het Trustkantoor Centennial Management nv, met als directeur de in Nederland geboren Cornelis ten Hoven.

