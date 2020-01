AD | Sportcomplex Marie Pampoen bijna afgerond

Willemstad – De bouw van het sportcomplex aan het strand van Marie Pampoen bevindt zich in de eindfase. Het faillissement van aannemersbedrijf Curcon augustus vorig jaar heeft geen roet in het eten gegooid.

Zoals de curator eerder al aankondigde, zou de constructie gewoon worden voortgezet. Dit terwijl andere bouwwerken wel werden gestaakt. ,,Het project Marie Pampoen (sportvelden en recreatiegebouw) en Sapaté (buurtcentrum) worden over ongeveer twee weken opgeleverd”, verklaarde curator Paul van de Laarschot onlangs tegenover deze krant.

Bij vonnis van 22 augustus 2019 werd Curcon Holding op eigen verzoek failliet verklaard. Er is nog geen openbaar verslag van de curator aan de rechter-commissaris, maar het faillissement heeft geen gevolgen gehad voor de bouwwerkzaamheden in de tweede fase van Marie Pampoen Recreational Area.

Het project werd onder toeziend oog van Van de Laarschot voortgezet en afgerond. Inmiddels ligt er kunstgras op het nieuwe kleine voetbalveld en krijgt het clubhuis steeds meer vorm.

In het gebouw komen de kleedkamers met douches en is er ook ruimte voor een kantoor, snackbar, terras en toiletten. In het recreatiegebied langs de kust zijn verder nog een basketbal- en volleybalveld en twee nieuwe banen voor ‘bolas krioyas’ gepland.

Eerder werden al het strand en de parkeerplaats gerenoveerd. En onlangs werd een brede strook langs de kust schoongemaakt, vooral voor sport en recreatie ten behoeve van de lokale bevolking en toeristen. Belangrijk is om het ook schoon en veilig te houden.

