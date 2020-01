AD | Staten akkoord met belastingpakket

Willemstad – Als een hamerstuk is op 30 december de ‘Landsverordening belastingherziening 2019’ aangenomen. De Landsverordening is ook direct in het digitale publicatieblad van de regering gepubliceerd en daarmee nog vóór 1 januari wet geworden.

Belangrijk voor het nieuwe jaar zijn vooral de winstbelastingwetgeving en de wet met betrekking tot de e-zones. De heffingsgrondslag in de winstbelasting is verduidelijkt en in overeenstemming gebracht met internationale trends en richtlijnen.

De wijzigingen zijn bedoeld om te voldoen aan de voorwaarden van zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) als van de Code of Conduct Group van de Europese Unie (EU COCG).

De Sociaal Economische Raad (SER) legde hier eerder over uit dat deze wijzigingen noodzakelijk en zelfs onvermijdelijk zijn vanwege het feit dat de internationale richtlijnen op het gebied van de bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving voortdurend in ontwikkeling zijn.

De kern van de wet is dat er een beperking is ingevoerd bij de heffing van winstbelasting bij een binnenlandse onderneming als er een buitenlandse bron van inkomsten is. De Landsverordening economische zones 2000 is ingetrokken en vervangen door douanezones.

De e-zone wetgeving moest versneld worden aangepast op grond van aanwijzingen van de EU Code of Conduct Group (COCG) om met name ‘ring fencing’-aspecten weg te nemen. Ring fencing vindt plaats wanneer een deel van de activa of winsten van een bedrijf financieel gescheiden zijn zonder noodzakelijkerwijs als een afzonderlijke entiteit te worden geëxploiteerd.

Statenlid Ana- Maria Pauletta (PAR) legt over de e-zone-wetgeving uit dat deze nog zodanig is aangepast dat de fiscale voordelen niet alleen gelden voor sommige bedrijven, maar voor alle bedrijven die voldoen aan de criteria.

Het totale pakket bestaat uit de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999.

Bron: Antilliaans Dagblad van 3 januari 2020