AD | Statia aangeslagen: eerste besmettingen

Oranjestad – Sint Eustatius heeft sinds afgelopen week als eerste van de Caribische gemeenten ook te maken met het coronavirus. Eilandbewoners hebben kritiek op het optreden van het Bestuurscollege en reageren bedroefd, angstig en boos.

Regeringscommissaris Marnix van Rij maakte bekend dat bij twee mensen op het eiland de besmetting is vastgesteld. Het gaat om twee jonge Europese Nederlanders, die op 15 maart naar Sint Eustatius zijn gekomen. Volgens het eilandbestuur zijn de twee bij aankomst meteen in zelfquarantaine geplaatst. Dinsdag bleek dat ze positief zijn getest.

Het nieuws heeft veel losgemaakt op het eiland, bericht Caribisch Netwerk. ,,De verhouding tussen bewoners en het gezag is moeizaam sinds Nederland in 2018 het bestuur overnam. Sommige eilandbewoners vinden dat het bestuur van Sint Eustatius te traag heeft opgetreden”, schrijft verslaggever Paul Ruigrok.

Volgens hen had het eiland al veel eerder moeten worden afgesloten. Maar er is vooral veel kritiek op de zelfquarantaine en het toezicht daarop. ,,Mensen die van Sint Maarten kwamen moesten in hun eigen huis in quarantaine en mochten twee weken niet op straat”, vertelt een eilandbewoonster, die niet met haar naam genoemd wil worden. ,,Maar in dat huis zijn vaak andere familieleden, die wél naar buiten gaan.” Bovendien wordt het met de zelfquarantaine niet altijd even nauw genomen. ,,Iedereen heeft ze deze week over straat zien lopen, je kon ze zo aanwijzen.” Mensen die zich niet aan de zelfquarantaine houden zijn inmiddels strafbaar; daar staat nu een boete van 2.800 dollar op.

Volgens regeringscommissaris Van Rij en zijn plaatsvervanger Alida Francis heeft het besmette tweetal sinds aankomst op Sint Eustatius met niemand contact gehad. Ze werken volledig mee aan de zelfquarantaine en de bijbehorende onderzoeken. Francis zegt dat het bestuur hen volledig steunt.

,,We zijn in contact met hen en hun familie. Ze dachten dat ze aan een groot avontuur in een ander deel van het Koninkrijk zouden beginnen, ze hadden niet kunnen voorzien dat dit zou gebeuren.” Van Rij en Francis geven momenteel iedere dag een update via social media, radio en tv. Volgens Francis liepen de reacties op de coronamelding uiteen ‘van bedroefd en angstig tot boos’.

Sint Eustatius is kwetsbaar. Medische voorzieningen om coronapatiënten te behandelen zijn er niet. Er is geen intensive care (ic), er zijn geen aparte quarantaineruimtes. Bloed dat op corona wordt onderzocht moet naar Sint Maarten. Het eiland met iets meer dan 3.000 inwoners is inmiddels bijna volledig van de buitenwereld afgesloten. Het vliegveld is gesloten en de haven is verboden gebied voor burgers.

Schepen bij de olieterminal worden gecontroleerd en kunnen in quarantaine worden geplaatst. Alleen voor medische spoedgevallen wordt een uitzondering gemaakt. De aanvoer van goederen, zoals verse producten, gaat wel door. Op dit moment zijn er 66 mensen in zelfquarantaine. Het crisisteam op het eiland heeft onder andere contact met het RIVM in Nederland.

Scholen, horeca, sportscholen en kappers moeten sluiten. Tot woensdag waren bijeenkomsten van 50 mensen nog toegestaan. Dat is inmiddels verlaagd tot 25. Voor sommigen gaat dat niet ver genoeg. Zo zegt de bewoonster die anoniem wenst te blijven: ,,Dat moet naar nul. We zijn zo’n klein eiland, we hebben hier niets. We hebben hier ouderen met diabetes, met kanker. Een besmetting op een eiland op het onze, dat is er echt een te veel. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren.”

Bron: Antilliaans Dagblad