AD | Steun voor Kathedraal van Doornen

Willemstad – Na ruim acht jaar creëren, ontwerpen, bouwen en samenwerken is het in februari eindelijk zo ver en wordt de inauguratie van de Kathedraal van Doornen gevierd.

De kathedraal is een spectaculair kunstwerk bestaande uit 25 miljoen doornen, van multidisciplinaire kunstenaar Herman van Bergen. In het kader hiervan wordt een fondsenwervingdiner georganiseerd om Fundashon di Artista te ondersteunen. Culinaire meesters van het eiland hebben hun krachten gebundeld om via een gastronomisch evenement hun bijdrage te kunnen leveren aan de stichting.

,,Fundashon di Artista ondersteunt lokale kunstenaars door bewustzijn te creëren voor de cruciale rol van kunst in elke samenleving. De stichting wil ook de kloof tussen verschillende gemeenschappen en de verschillende kunstdisciplines in het Caribisch gebied overbruggen. Verder biedt de stichting onze kunstenaars mogelijkheden om hun werk te presenteren. Fundashon di Artista heeft ook een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de installatie van de Kathedraal van Doornen van kunstenaar Herman van Bergen”, aldus de stichting in de aankondiging.

,,De Kathedraal van Doornen benadrukt de rol van kunst in een gemeenschap en zal bezoekers confronteren met het hedendaagse thema van respect voor de medemens en onze planeet. De Kathedraal van Doornen is, naast veel andere dingen, een labyrint en meteen ook een ode aan de vrije geest. Een plek dus waar vele verschillende culturen, godsdiensten en geschiedenissen samenkomen. Een ander belangrijk aspect is dat kunstenaar Van Bergen dit project gerealiseerd heeft met behulp van jongeren, vaklieden, tienermoeders, derde kans-jongeren, academici, kunstenaars en militairen via ‘Reda Sosial’, een stichting voor sociale ontwikkeling en economische bedrijvigheid.”

Om Fundashon di Artista te ondersteunen hebben vijf lokale restaurants samengewerkt om een uniek diner te organiseren. ,,Het is belangrijk om aan te geven dat wanneer bedrijven samenwerken, mooie projecten kunnen ontstaan ter behoeve van ons eiland.

Het fondsenwervingdiner wordt in de magische tuin van de Kathedraal van Doornen bij Landhuis Bloemhof aan de Santa Rosaweg gehouden op 18 januari 2020. Het gaat om een 4-gangenmenu, bereidt door de chef-koks, gepresenteerd met een wijnarrangement.

,,Ook kan men genieten van een gin tonic en lekkere amuses. Number Ten zal een speciale koffie en friandises verzorgen. Ook zullen verschillende kunstwerken geveild worden, waaronder werkstukken van Herman van Bergen, de bronzen mini art piece (‘sumpinja’ takje) van de overleden kunstenares Truusje Laan, unieke tableaus, ‘sumpinja’- lampen en kunstwerken van diverse kunstenaars.”

Deelname aan het diner kost 200 dollar per persoon en reserveren kan via [email protected] com. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Number Ten, Blue Bay Curaçao, Zest, Bottles, Kyoto, Madero Ocean Club, Baoase, Dcommunicates!, Kokomo Beach Curaçao, Deli- Nova, Acqua Panna/San Pellegrino en Jan Thiel Beach.

Bron: Antilliaans Dagblad van 18 januari 2020