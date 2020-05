AD | Steven Martina is nieuwe leider MAN

‘Uitdaging voor MAN in tijdperk post Covid-19’

Willemstad – Voormalig leider van MAN, Hensley Koeiman, heeft gisteren het stokje overgedragen aan Steven Martina, die de blauwe partij zal leiden in het ‘tijdperk na Covid-19’.

Martina – zoon van voormalig premier van de Nederlandse Antillen Don Martina – sprak gisteren tijdens een persconferentie zijn waardering uit voor zijn voorganger en gaf aan dat er een grote uitdaging voor de MAN is om nu inhoud te gaan geven aan een Curaçao na Covid-19.

,,Ik neem deze functie als partijleider van de MAN aan, wetende dat ons land een van de moeilijkste tijden in de geschiedenis meemaakt. We hebben enorme uitdagingen voor ons en we moeten fundamentele besluiten nemen. Ik neem deze functie aan met de overtuiging dat wij van onze kant moeten geven opdat het land vooruit kan”, aldus Martina.

Martina werd aan tafel vergezeld door partijvoorzitter Yves Schoop en Koeiman. Schoop sprak van een historische dag voor de partij. ,,De MAN bestaat nu bijna 50 jaar en vandaag hebben we voor de eerste keer een digitaal buitengewoon congres georganiseerd om een nieuw leider te kiezen”, aldus Schoop. Het proces voor een nieuwe leider is vorig jaar al begonnen, waarna de partij langzaam heeft toegewerkt tot het hoogtepunt van gisteren, toen Martina tot leider werd gekozen.

Koeiman, die zeven jaar als partijleider van MAN heeft gediend, gaf aan de functie naar eer en geweten te hebben uitgeoefend.

,,Ik had nooit de aspiratie de politieke arena te betreden, maar nu heb ik inmiddels een cv opgebouwd waarmee ik thuis kan komen. Ik ben ruim tien jaar geleden lid geworden van de MAN, trad toe tot het bestuur, werd lid van de Eilandsraad, daarna minister van SOAW, daarna Statenlid, daarna premier – waar ik bijzonder trots op ben omdat ik de na Don Martina de tweede premier was die uit de MAN kwam – en tot slot weer minister van SOAW. Het is een uitgebreide lijst en nu staan we hier. Ik heb vele mooie en pijnlijke momenten ervaren, ik ben als mens gegroeid en ben iedereen dankbaar die op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd zodat ik vanuit de ideologie van de MAN mijn werk heb kunnen doen. Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren.”

Koeiman gaf aan dat hij nooit de politicus wilde zijn die constant breed werd uitgemeten in de pers. ,,Ik heb hard gewerkt in stilte en zorg ervoor dat het resultaat het geluid maakt. En ondanks Covid-19 zal er spoedig veel geluid zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad