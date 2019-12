AD | Stijgende spanning bij manifestatie

Willemstad – De spanning steeg gisterochtend onder de manifestanten toen zij zich voor de ingang van het Statengebouw verzamelden en eisten dat premier Eugene Rhuggenaath naar buiten kwam om tekst en uitleg te geven.

De demonstranten bestonden uit burgers en Isla-personeel. Allemaal zijn ze boos over de deal die Refineria di Kòrsou (RdK) met de Klesch Group heeft gesloten voor de overname van de raffinaderij. De protesterende Isla-werknemers geloven niet dat zij werk zullen hebben in januari:

,,Waar staat dat geschreven? Ik wil het bewijs zien. Deze mensen nemen ons in de maling”, aldus een boze werknemer van de raffinaderij. Een andere werknemer zegt: ,,Het gaat niet alleen om het werk. Dit gaat veel dieper. Er zijn hier genoeg mensen met een dollar in hun zak die de raffinaderij ook konden kopen.”

Het personeel had liever gezien dat PdVSA nog een jaar langer de raffinaderij blijft draaien. Maar tot een transitiecontract tussen PdVSA en Curaçao kwam het niet. RdK heeft PdVSA een transitieperiode van een half jaar aangeboden om medio 2020 de ruimte te geven aan de Klesch Group om de raffinaderij over te nemen, maar PdVSA volhardt in een transitieperiode van minstens een jaar. ,,Rhuggenaath kom naar buiten, Rhuggenaath kom naar buiten”, riepen de demonstranten in koor. Anderen uitten kreten van corruptie.

Statenlid Charles Cooper (MFK), een van de organisatoren van de betoging op het Wilhelminaplein gisteren, kwam het Statengebouw – waar een Statendebat zou plaatsvinden met de premier over de Klesch-deal – uit en probeerde de menigte te kalmeren.

Hij wees de demonstranten erop dat zij de ingang van de Staten niet kunnen blokkeren en vroeg hen hem later te vergezellen om een protestbrief aan de gouverneur te overhandigen. Ook aan de Statenvoorzitter werd een brief overhandigd.

De protesteerders traden na de sussende woorden van Cooper langzaam terug, maar niet voordat een boze vrouw schreeuwde: ,,We komen terug! En als het nodig is schoppen we dan de deur neer.”

