AD | ‘Stilte voor storm’ bij Damen

Willemstad – Het valt op dat het Curaçaose dok, Damen Shiprepair Curaçao, momenteel vrijwel leeg is. Maar dat is tijdelijk. Het kan heel erg variëren.

Zo berichtte deze krant eind oktober 2019 nog dat er volop werk aan de winkel was met niet minder dan elf schepen tegelijk – vier in het dok en zeven langs de kade – en waren januari en februari 2020 tot nu toe erg stil.

Er wordt daarom momenteel volop ingezet op onderhoudsprojecten. Vanaf volgende week loopt het dok weer vol. ,,Het is stil”, bevestigt directeur Lodewijk Franken. Om er direct aan toe te voegen: ,,Stilte voor de storm.” In positieve zin, welteverstaan. ,,De scheepsreparatie-industrie is erg volatiel, afhankelijk van de verschillende markten, wereldeconomie en geografische ligging. Dat wil zeggen dat de werf soms helemaal vol ligt met projecten en we mensen van buiten moeten zoeken om deze projecten te bemannen. En helaas komt het ook voor dat reders hun onderhoudsmomenten uitstellen of zelfs projecten annuleren, waardoor er dan een beperkte tijd minder schepen aan de werf zijn.”

Franken: ,,Dan zetten we onze werknemers in op onderhoudsprojecten of interne projecten ter voorbereiding van de projecten die we geboekt hebben in de komende maanden. Aan het eind van 2019 hebben we een tweetal annuleringen moeten verwerken. Hiervoor hadden we dokruimte en -tijd gereserveerd en andere klanten afgehouden. Deze onverwachte annulering heeft een ‘knock-on’ effect gehad op de huidige bezetting, waar we nu van moeten herstellen. Buiten is het nu rustig, maar binnen raast een storm, vanwege alle commerciële- en werkvoorbereidingsactiviteiten en inspanningen die plaatsvinden om projecten te boeken, contracten te sluiten, dock-slots te reserveren en vast te leggen voor de komende periode.”

Damen Curaçao telt circa 290 lokale werknemers. Voor bepaalde grote en gespecialiseerde opdrachten worden ook personen van buitenaf ingevlogen. Daar zijn vaak dan veel extra kosten mee gemoeid.

Drie jaar geleden nam Damen Shipyards Group de activiteiten van de voormalige Curaçaose Droogdok Maatschappij (CDM) over. Zoals vorige week bericht, maakt de groep financieel-economisch moeilijke tijden door. Het bedrijf heeft internationaal bepaalde klussen te goedkoop aangenomen. Dat geldt niet voor Curaçao.

Wel is de situatie bij drie werven die Damen drie jaar geleden aankocht ‘lastig’: het gaat dan om Curaçao, Rotterdam en Roemenië. ,,Die moeten nog een beetje op gang komen”, verklaarde een woordvoerder in Nederland vorige week. Daarvoor is flink geïnvesteerd, maar de hoeveelheid werk blijft nog achter. ,,En als zo’n werf leegstaat, zijn daar wel echte kosten mee gemoeid.”

Op het moment is ook Damen Shiprepair Curaçao zo’n ‘leegstaande werf’. Het heeft de aandacht van de lokale directie, maar ook van de Raad van Advies. Afgelopen week arriveerde de voormalige Damen-ceo René Berkvens op het eiland, tegenwoordig executive board member van de Damen Group en voorzitter van de Raad van Advies. Er is vergaderd over de stand van zaken en het ‘recovery plan’ dat van Damen Shiprepair Curaçao een structureel winstgevende organisatie moet maken voor een positieve toekomst.

Bron: Antilliaans Dagblad