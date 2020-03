AD | Strengere controle op zee

Willemstad – De landsgrenzen zijn – om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen – dicht. Dit betekent dat het vaarverkeer naar het eiland verboden is.

Om te controleren dat vanuit Venezuela niet toch wordt getracht illegaal de eilanden te bereiken, heeft de kustwacht extra maatregelen getroffen en gaat zij de kustlijn samen met Defensie de komende periode nóg intensiever bewaken.

Afgelopen week kreeg het Rescue and Coordination Center van de kustwacht diverse meldingen binnen van pogingen om vanuit Venezuela illegaal naar de ABC-eilanden te varen. Zo kon onlangs een boot worden aangehouden voor hij de eilanden kon bereiken. Een andere boot is vermoedelijk in Venezolaanse wateren gezonken.

De Venezolaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch gebied hebben naar aanleiding van dit incident een zoektocht georganiseerd. Helaas zonder positief resultaat, zo laat de kustwacht weten.

,,Het is bekend dat de boten die voor deze overtochten worden gebruikt, bijna zonder uitzondering niet zeewaardig zijn en dat opvarenden een serieus risico nemen. Veelal worden te veel mensen aan boord genomen en zijn er geen of onvoldoende veiligheidsmiddelen aan boord. De kustwacht waarschuwt mensen dan ook om niet aan deze tocht te beginnen.”

De landsgrenzen zijn op dit moment dicht in verband met de door de regering ingevoerde maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te perken.

,,Derhalve is het vaarverkeer naar het eiland verboden”, zo benadrukt de kustwacht, die daarom extra maatregelen heeft genomen en samen met Defensie de kustlijn de komende periode nog intensiever gaat bewaken. Om het illegaal vaarverkeer zo veel mogelijk te kunnen onderscheppen, roept de kustwacht de hulp in van alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte situaties waarnemen.

,,Bel 913. Vaartuigen op zee kunnen via het VHF-kanaal 16 met het Rescue and Coordination Center van de kustwacht contact opnemen bij het waarnemen van verdachte en/of gevaarlijke situaties”, aldus de kustwacht, die tot slot aangeeft: ,,Met uw medewerking houden we de zee en de kustlijnen van het eiland veilig.”

Bron: Antilliaans Dagblad