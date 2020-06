AD | ‘Strijd van 30 di Mei duurt voort’

Willemstad – ,,30 Mei 1969, op Curaçao bekend als 30 di Mei, heeft de weg geopend voor emancipatie, antidiscriminatie, meer participatie en vertegenwoordiging en heeft korte metten gemaakt met de gedachte dat iemands verleden, zijn klasse, huidskleur, geslacht of taal bepaalt wat zijn opties en ambities in het leven zijn.”

Zo sprak premier Eugene Rhuggenaath zaterdag bij de herdenking van de opstand van 51 jaar geleden.

Maar nu, 51 jaar na de strijd voor gelijkheid, zit het er nog niet op en wordt de strijd voor gelijkheid en voor fundamentele grondrechten zoals huisvesting, voeding, educatie en een kans om in een eigen levensbehoefte te voorzien meer dan ooit voortgezet.

Volgens de minister-president moeten we in de huidige wereldwijde crisis, die ook Curaçao raakt, lering trekken uit het verleden en de krachten bundelen en de koppen bij elkaar steken om één gemeenschappelijk doel te bereiken: een beter Curaçao.

,,De leiders waren toen, 51 jaar geleden, ervan overtuigd dat een beter perspectief, een betere economie, een beter Curaçao, niet iets is van een groepje of van een regering. Dat moeten we nu ook in de praktijk omzetten; we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om op een of andere manier een bijdrage te leveren”, zo sprak Rhuggenaath zaterdag.

Ook Anthony Godett, zoon van wijlen vakbondsleider Wilson ‘Papa’ Godett voerde zaterdag het woord en stond stil bij de gebeurtenissen van 30 mei 1969.

