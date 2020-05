AD | Strikte regels bij heropening hotels

Willemstad – Hotels en andere accommodaties zullen zich bij het verwelkomen van gasten post Covid-19 strikt aan bepaalde regels moeten houden om de gezondheid en de veiligheid van zowel de gasten als de medewerkers te garanderen.

Dat staat in het ‘Best practice protocol report’ van hospitalityvereniging Chata. In het voorwoord geeft Chata-ceo Miles Mercera aan dat hospitality in de kern een bedrijfstak is van mensen die voor mensen zorgen.

,,De veiligheid van onze gasten en medewerkers is altijd onze eerste prioriteit geweest. Nu we bezig zijn met de heropening en zodra reizigers er klaar voor zijn om weer te reizen, willen we hen ervan verzekeren dat de toeristenindustrie schoner en veiliger zal zijn dan ooit tevoren”, aldus Mercera.

Om te voldoen aan de nieuwe gezondheids- en veiligheidsuitdagingen en verwachtingen na Covid-19 heeft Chata het rapport voor best practices voor de gehele toeristensector aangeboden. Het is gericht op verbeterde schoonmaakmethoden, sociale interacties en werkplekprotocollen, terwijl het zorgt voor transparantie tijdens het verblijf van de gasten.

In het rapport zijn verschillende stappen opgenomen om de veiligheid van zowel de gast als de werknemer te garanderen. Van het volledig digitaliseren van de ‘pre-arrival’ tot het volgen van een Covid-19 Safety Training door het personeel werkzaam in de sector. Onder het kopje ‘Employee & Guest Health’ wordt bijvoorbeeld bij Airport Arrival aangegeven dat Curaçao een Covid-19-free certificaat moet ontvangen van de reiziger voor deze op het toestel naar Curaçao stapt. En eenmaal uit het toestel moet alle bagage worden gedesinfecteerd, aldus Chata.

,,We moeten gaan nadenken over nieuwe technologie om gezichten/temperatuur van aankomende bezoekers te scannen en bezoekers die op het eiland aankomen, moeten verplicht gedurende 14 dagen in quarantaine en zijn niet toegestaan bezoek te ontvangen.”

De gast wordt bij aankomst bij de accommodatie niet langer met een handdruk begroet, maar met een warme glimlach en direct naar zijn kamer begeleid voor de check-in, bijvoorbeeld via een persoonlijke tablet. Zowel gasten als werknemers moeten zo vaak mogelijk de handen wassen of desinfecteren. Hiervoor moet de accommodatie voor voldoende handontsmettingsmiddel en antibacteriële zeep zorgen.

,,Het ontsmettingsmiddel mag niet minder dan 60 procent alcohol bevatten. Dispensers moeten worden geplaatst bij ingangen, de lobby, ontvangstruimtes, restaurants, vergaderruimten, liften, zwembaden, sportruimtes en andere openbare ruimtes en moeten waar mogelijk contactloos zijn”, aldus Chata in het rapport. Tijdens het verblijf mag de gast tijdens housekeeping niet in de kamer aanwezig zijn. Afhankelijk van het aantal gasten (gezin of persoon) in een kamer wordt het beddengoed om de drie dagen of om de dag verschoond. Handdoeken worden om de dag vernieuwd. Het personeel moet worden getraind in nieuwe reinigingsprocedures en ervoor zorgen dat de beste schoonmaakproducten worden gebruikt. Na het uitchecken van de gast wordt de kamer 24 uur leeggelaten voordat housekeeping binnengaat om de kamer grondig schoon te maken en deze voor te bereiden op de komst van de volgende gast. Een kamer moet tussen gasten in twee tot drie dagen leeg blijven, aldus Chata.

Bij alle hotels en accommodaties moeten de regels omtrent social distancing worden toegepast. Gasten moeten minstens twee meter van andere groepen vandaan staan, dit geldt ook voor gebieden waar gasten in de rij moeten staan.

,,Dergelijke gebieden moeten duidelijk gemarkeerd zijn om social distancing toe te passen. Moedig waar mogelijk eenrichtingsverkeer aan met gemarkeerde in- en uitgangen. Indien van toepassing worden de lobby en andere openbare zitgedeeltes opnieuw ingericht om sociale afstand te bevorderen. Er moeten borden worden geplaatst om gasten eraan te herinneren dat ze sociale afstand moeten houden”, aldus Chata.

Ook bij zwembaden en stranden moeten de zitplaatsen minstens twee meter uit elkaar staan. Kinderen mogen naar buiten lopen, maar mogen alleen naar het zwembad gaan of in de speeltuinen van het hotel spelen op basis van ‘time slots’ om zo de risico’s te minimaliseren.

In het best practices rapport introduceert Chata ook de ‘New dining experience’ waarbij tafels verder uit elkaar moeten staan dan het gebruikelijke ontwerp. De populaire ochtendbuffetservice wordt geüpdatet naar een op bestelling gemaakt ontbijt.

Restaurants dienen alleen met reserveringen of ‘time slots’ te werken om te voorkomen dat veel mensen tegelijkertijd bij het restaurant opdagen. Groepen mogen alleen worden toegestaan als ze niet groter zijn dan zes man, om zo de sociale afstand toe te kunnen passen.

Voor hotel-restaurants geldt dat tijdens piekuren wachtrijprocedures moeten worden geïmplementeerd. Loungestoelen moeten worden verwijderd, tafels worden met een afstand van twee meter uit elkaar geplaatst en het aantal barkrukken moet worden verminderd om ook aan de bar de geschikte afstand te kunnen hanteren.

Verder moeten alle kruiden en keukengerei voor zelfbediening worden verwijderd. Deze zijn alleen nog verkrijgbaar bij de serveerders. Tot slot is het koken aan tafel niet langer toegestaan en worden barsnacks (bijvoorbeeld pinda’s) per individuele gast geserveerd en niet langer gedeeld.

