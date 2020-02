AD | Studenten presenteren ‘Digital Twin Living Lab’ aan premier

Studenten van de University of Curaçao (UoC) hebben gistermiddag een presentatie gegeven over het project ‘Digital Twin Living Lab’.

Daarbij was ook minister-president Eugene Rhuggenaath aanwezig. In het living lab worden innovaties in de praktijk uitgetest door het uitvoeren van gezamenlijke praktijkonderzoeken.

Zo zochten de studenten naar duurzame oplossingen voor onder andere energie, stedelijke ruimte en mobiliteit voor de lokale bevolking.

Curaçao heeft vorig jaar in een overeenkomst met TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) vastgelegd om zich hiervoor gezamenlijk in te zetten, waar de UoC zich bij heeft aangesloten. De premier liet destijds weten veel kansen te zien in het living lab-systeem voor Curaçao.

Foto’s regering

Bron: Antilliaans Dagblad